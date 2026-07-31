PP-A defiende acuerdo de Junta y SMA: "Moreno dialoga y protege a los andaluces y Montero calla ante el caos de Sánchez"

La vicesecretaria de Salud e Igualdad del PP-A, Beatriz Jurado, este viernes en Sevilla - PP ANDALUZ

SEVILLA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PP-A ha defendido este viernes el acuerdo suscrito hace dos días entre el Gobierno andaluz y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) para mejorar las condiciones de los profesionales, destacando que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "dialoga y protege a los andaluces", frente al "caos" del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

En rueda de prensa, la vicesecretaria de Salud e Igualdad del PP-A, Beatriz Jurado, ha manifestado que "este acuerdo demuestra otra forma de hacer y de entender la política, que es escuchando, dialogando y alcanzando acuerdos".

Ha explicado que el acuerdo llega después de que el Gobierno de España impulsara hace aproximadamente tres años una modificación del Estatuto y de la regulación de las profesiones sanitarias "dejando fuera a médicos y facultativos". Esta "falta de respuesta", según ha dicho, llevó al colectivo a la huelga y cinco jornadas han provocado en Andalucía la suspensión de más de 160.000 actos sanitarios.

En cada una de ellas, según ha añadido, unos 60.000 andaluces no pudieron acudir a consultas, intervenciones quirúrgicas o pruebas especializadas, y ha expuesto que el Gobierno andaluz ha invertido 173 millones de euros para "afrontar las consecuencias de un conflicto que el Ejecutivo de Sánchez no ha sabido resolver porque no ha sido capaz de sentarse, escuchar y dialogar con los médicos".

Frente a ello, según Jurado, "Andalucía ha mantenido la negociación y ha seguido mejorando las condiciones de los profesionales, como demuestra la carrera profesional aprobada en marzo y vigente desde abril".

"Todo es fundamental: más recursos, pero también más diálogo, más entendimiento y más acuerdo", ha defendido Jurado, apuntando que el diálogo continúa abierto con las demás organizaciones sanitarias.

Beatriz Jurado ha lamentado que el PSOE andaluz "critique un acuerdo que mejora las condiciones de los médicos y protege la atención a los pacientes". "Nos preguntamos si lo que le molesta al Partido Socialista es que hayamos alcanzado un acuerdo con el colectivo médico", ha señalado, planteando si a "los socialistas les molestan las mejoras laborales, retributivas y de conciliación, las actuaciones en las zonas de difícil cobertura o que el PP y el Gobierno de Juanma Moreno hayan demostrado que saben alcanzar acuerdos mientras ellos son incapaces de hacerlo".

Por ello, ha pedido al PSOE que traslade "su enfado" al Gobierno de España, ya que siguen pendientes reivindicaciones de competencia estatal como un estatuto propio para los médicos, un espacio específico de diálogo y la regulación de las guardias. Ha manifestado que la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, está "desaparecida una vez más en Andalucía", y ha indicado que su nueva responsabilidad como portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Senado "debería servir para trasladar al Ejecutivo de Sánchez el ejemplo andaluz de escucha, diálogo y acuerdos de gran importancia para el sistema sanitario".

Jurado ha defendido que la sanidad "no puede en esta legislatura volver a ser un espacio de confrontación" y ha reclamado al PSOE "luces largas y responsabilidad".

De otro lado, Jurado ha trasladado también la solidaridad del PP de Andalucía al pueblo de Ceuta ante la situación "caótica" vivida durante la última semana y especialmente en las últimas horas, al tiempo que ha reconocido el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los servicios de emergencia y los voluntarios.

La vicesecretaria popular ha respaldado las alertas lanzadas desde el lunes por el Gobierno ceutí de Juan Vivas y ha reprochado la "inacción" del Ejecutivo central ante una situación de "emergencia nacional". Ha atribuido el "caos a una política migratoria nefasta, con consecuencias para las fronteras española y europea".

Asimismo, ha recordado que el PP está dispuesto a colaborar con el Gobierno de España y a celebrar de forma inmediata un pleno extraordinario para modificar la política nacional de inmigración y dar respuesta a la situación.

Jurado también ha denunciado la nueva jornada de huelga ferroviaria y sus efectos en las estaciones andaluzas: "No podemos y no debemos seguir aguantando este caos ferroviario".

A su juicio, las situaciones de Ceuta y de los trenes demuestran que Sánchez está más "preocupado por los problemas internos de su Gobierno y de su partido que por atender los verdaderos problemas de los españoles".