El PP defiende que la asistencia sanitaria en la comarca de la Sierra de Segura (Jaén) "está garantizada"

JAÉN, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha defendido que la asistencia sanitaria en la comarca de la Sierra de Segura "está garantizada", al tiempo que ha lamentado la "falta de escrúpulos" del PSOE de Jaén, formación a la que ha acusado de "exagerar" y de tratar de crear "por todos los medios alarma social" sobre la sanidad pública "solo para sacar rédito político".

Así lo ha indicado la diputada autonómica del PP de Jaén, Dolores Martín, como respuesta a las críticas del Partido Socialista. Martín ha apuntado que debido al período estival, "se han reorganizado horarios para cubrir de la mejor forma posible todos los municipios de la provincia".

La parlamentaria andaluza ha instado al PSOE a que "vaya y les explique a los vecinos de la Sierra y en general a todos los jiennenses que esta situación de falta de médicos es culpa suya y que ahora encima se niegan a pedir al Gobierno de España más plazas MIR para paliar el déficit de profesionales especialistas, como piden los Colegios Oficiales de Médicos".

En la misma línea, Martín ha señalado que "el socialista Jacinto Viedma parece que ha olvidado que con el plan vacacional y la no existencia de médicos no podemos contratar más, no porque no se quiera sino porque no hay, de ahí que no entendemos esta falta de escrúpulos de los socialistas que, en vez de levantar la voz y pedir de la mano del PP a su presidente Sánchez que amplíe el número de plazas de MIR, traten de crear una alarma social exagerando la situación de la sanidad pública en la provincia con el único objetivo de sacar rédito político".

Por ello, la diputada regional ha incidido en que para el Gobierno andaluz la sanidad "es una prioridad absoluta" y "lo demuestra con hechos e inversión". "Mientras los socialistas se dedican a enmarañar algo provocado por ellos y que el gobierno andaluz trata de mejorar cómo está siendo una realidad desde hace cinco años", ha añadido.

Ha apuntado que la Junta de Andalucía ha invertido más del 7,5 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) en sanidad y que en la provincia de Jaén "se han invertido ya más de 140 millones de euros en infraestructuras, reformas de centros de salud y consultorios, cambio de material electromédico de más de 20 años de antigüedad repartido por todo la provincia".

"Vamos a seguir mejorando la sanidad andaluza para, acompañada de los magníficos profesionales de los que disponemos en nuestra provincia, ofrecer la mejor asistencia sanitaria pública y universal, aunque somos conscientes de que queda mucho por hacer ya que el agujero dejado por el PSOE es muy profundo", ha dicho Martín.

Respecto a la situación del Hospital Sierra de Segura, la parlamentaria popular ha explicado que "hasta que se termine la estatutarización a finales de año, más el concurso de traslados por la Oferta Pública de Empleo, se están moviendo efectivos y se irán cubriendo las plazas", destacando nuevamente, en cualquier caso, "que la asistencia sanitaria al ser pública y universal está garantizada".