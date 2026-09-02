PP-A defiende concentraciones por Ceuta "sin siglas ni colores políticos" y ve "vergonzosa" la posición del PSOE-A

El portavoz del grupo parlamentario popular, Toni Martín, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía. A 2 de septiembre de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces de los grupos - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP-A ha defendido las concentraciones "sin siglas ni colores políticos" en apoyo a Ceuta que se desarrollarán este miércoles ante ayuntamientos de España y ve "vergonzosa" la posición del PSOE-A con María Jesús Montero al frente.

En rueda de prensa, el portavoz del PP-A en el Parlamento andaluz, Toni Martín, ha manifestado que, pese a lo que se trata de trasladar desde los partidos de izquierda, las concentraciones convocadas este miércoles no son una acción de formaciones políticas "ni de sensibilidades ideológicas, sino que se trata de una cuestión de estado y de defender una parte de España".

Se ha mostrado convencido de que los ceutíes "no van a olvidar a quienes les han apoyado y a quienes han decidido ponerse enfrente e incluso demonizarles como ciudadanos".

Toni Martín ha manifestado que es "vergonzoso" que María Jesús Montero haya puesto su firma en el "panfleto" difundido por el PSOE para dar la "orden a militantes, cargos públicos, simpatizantes y votantes de que no respalden las concentraciones en defensa del pueblo de Ceuta".

"No son andaluces en defensa de los intereses de Andalucía y no son españoles en defensa de los intereses de los españoles, sino que han decidido que solo son sanchistas en defensa de los intereses de Pedro Sánchez", ha señalado Toni Martín, quien ha apuntado que el "panfleto socialista" ha creado un "maremoto interno" en el partido porque no es respaldado por varios de sus alcaldes.

Se ha preguntado "dónde está esa izquierda que siempre ha dicho que sale a la calle a defender a los ciudadanos": "¿No son ciudadanos españoles los ceutíes; no merecen que se salga a la calle a defenderlos en algo tan básico como la integridad de su territorio, de su ciudad y de su país?".

Asimismo, en relación con la información conocida hoy sobre un informe de la Policía Nacional que atribuye a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad marroquíes la entrada masiva de migrantes en Ceuta, Martín ha señalado que evidencia que España es un "país gobernado por un mentiroso".