PP-A defiende que la inmigración es una "necesidad para Andalucía y no un problema"

1101882.1.260.149.20260705121820 El portavoz del PP-A en el Parlamento andaluz, Toni Martín, durante el acto de toma de posesión de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía. A 5 de julio de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). El recién investido presidente de la Junta de A - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP-A en el Parlamento andaluz, Toni Martín, ha defendido este domingo que "la inmigración es una necesidad para Andalucía y no es un problema", siempre que sea con "orden y control".

En declaraciones a los medios de comunicación tras asistir al acto de toma de posesión de Juanma Moreno como presidente de la Junta de la XIII legislatura, ha manifestado que Andalucía es una tierra que se ha formado y se ha fraguado como "crisol de cultura y de centenares de millones de personas que a lo largo de la historia han venido a aportar lo mejor que tenían y han permitido construir la tierra que hoy tenemos".

Ha añadido que "lo que es un problema es la inmigración desordenada y utilizada electoralmente como ha hecho Pedro Sánchez".

"Sí a la inmigración pero con orden y con control y no a la inmigración utilizada porque al final eso es lo que supone es un maltrato claro para las propias personas que vienen y una alfombra roja para las mafias que trafican con esas personas", según ha señalado.

Sobre el pacto de gobierno con Vox, ha señalado que fue el único partido que se mostró dispuesto al diálogo y con el que el PP-A comparte "cosas" y en otras son distintos.

Ha destacado además que Juanma Moreno hoy ha tomado posesión de su cargo como presidente de la Junta "con un respaldo del Parlamento de 68 diputados", algo que no "había ocurrido nunca".

Asimismo, ha defendido que "hay que normalizar el diálogo y el acuerdo, que no se pueden en demonizar". Ha indicado que Andalucía arranca una "nueva etapa que va a seguir siendo de construcción, de avance, de crecimiento económico, de bajada de impuestos, de creación de empleo y de ilusión y futuro para los andaluces".