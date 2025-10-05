PP-A defiende el jueves la "reprobación" de la ministra de Igualdad en el Pleno del Parlamento

SEVILLA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP-A defenderá el jueves una proposición no de ley en el Pleno del Parlamento andaluz en la que se pide que la institución "repruebe" a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y se exija su "cese inmediato, como máxima responsable política" de la gestión del sistema Cometa, tras los fallos en pulseras antimaltrato.

En la iniciativa, se insta también al Gobierno central a que lleve a cabo la contratación inmediata de una "auditoría externa, independiente y transparente sobre el contrato, funcionamiento y fiabilidad del sistema Cometa", para disponer de toda la información necesaria "sobre la gravedad de lo ocurrido, detectar vulnerabilidades y llevar a cabo las correcciones que sean precisas para garantizar su óptimo funcionamiento y la debida protección de las víctimas".

Se pide también al Gobierno central "garantizar la debida transparencia y publicar de manera inmediata y detallada todos los datos relativos a los fallos del sistema que hayan tenido incidencia directa" en Andalucía, donde se localizan el 36% del total de dispositivos de seguimiento activos (más de 1.700).

El PP-A reclama en la iniciativa que el Ejecutivo nacional garantice "la protección a las víctimas de violencia de género con unos dispositivos telemáticos seguros, fiables, garantistas y realmente útiles, que den información veraz en todo momento, ayudando a las mujeres víctimas a sobrellevar este trance con confianza y seguridad, incluidas las mujeres que viven en entornos rurales".

Se le demanda también que proceda con carácter inmediato a hacer públicos los datos referentes al número de condenados por delitos sexuales que se han visto beneficiados por la aplicación de la ley del "solo sí es sí", desde su entrada en vigor y "actualizar periódicamente esta información, tanto las excarcelaciones como las rebajas de penas, así como a adoptar medidas para paliar la revictimización de mujeres y menores afectados".

Asimismo, en la iniciativa del PP-A se pide el rechazo del Parlamento "a las conductas moralmente corruptas, vejatorias, machistas y deshumanizantes de determinados excargos públicos del PSOE en relación con la explotación sexual y mujeres prostituidas, que se desprenden de distintos audios y testimonios que hemos conocido y que han causado enorme bochorno e indignación en la sociedad española", en referencia al 'caso Koldo'.

Se pide además que la Cámara autonómica condene "el uso indebido de dinero público para la satisfacción personal de los mismos y la utilización del poder y la influencia política para acceder a favores personales" y exprese su explícita "repulsa a la explotación sexual y al denigrante negocio de la prostitución".