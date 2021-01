PP-A defiende la labor "rigurosa" de la Junta para "salvar vidas" ante la Covid y no acabar con oportunidades económicas

SEVILLA, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Salud y Familias del Parlamento de Andalucía, Beatriz Jurado, ha defendido este jueves la labor

que viene realizando el Gobierno andaluz "de manera transparente, rigurosa

y objetiva" para "salvar vidas" al mismo tiempo que "evitar que la crisis sanitaria de la covid-19 acabe con las oportunidades económicas para nuestra tierra".

Jurado ha resaltado en una nota la apuesta presupuestaria del Gobierno andaluz a la sanidad y las infraestructuras sanitarias. Y, al respecto, ha destacado la inversión recientemente conocida de 150 millones en 900 obras ya finalizadas para poner a punto infraestructuras sanitarias con las que hacer frente a la nueva situación.

"El Gobierno de Andalucía, junto con todo el personal del sistema andaluz de salud, está poniendo todos sus esfuerzos en el plan de vacunación", para el que está preparado logísticamente. "Esperamos que vengan el mayor número de vacunas en el menor tiempo posible para poder salvar vidas de andaluces".

Jurado ha expuesto que esa "es la prioridad, no cabe otra", y por esa razón "no entendemos que la oposición andaluza esté sumida en una continua crítica basada en la política del bulo". También ha lamentado que la oposición "no exija al Gobierno de España que a Andalucía venga el mayor número de dosis posibles" de las vacunas contra la covid-19.

Igualmente, ha criticado que el Ejecutivo central "esté desaparecido" y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, "de campaña en Cataluña" cuando "estamos a las puertas de una tercera ola" de esta pandemia. "Frente a ello, en Andalucía sí contamos con un gobierno que trabaja para todos y que quiere que cuanto antes salgamos de esta crisis, con la prioridad de salvar vidas y evitar la pérdida de oportunidades".