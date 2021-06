PP-A defiende que Moreno pida al Gobierno una mesa para Andalucía si algunas CCAA "no quieren sentarse en la de todos"

SEVILLA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento andaluz, José Antonio Nieto, ha defendido este martes que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, plantee reclamar al Gobierno central una mesa de diálogo bilateral con Andalucía "si hay mesas aparte para algunos presidentes" de comunidades autónomas que "no quieren sentarse en la mesa de todos".

Así lo ha subrayado José Antonio Nieto a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior a la reunión que este martes ha mantenido en el Palacio de San Telmo con el presidente de la Junta, en el marco de la ronda de encuentros que Juanma Moreno ha convocado con los portavoces parlamentarios de cara a su reunión del próximo jueves con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Moreno ha advertido este martes de que, en el caso de que el Gobierno central tuviera una mesa bilateral con Cataluña, también la solicitará para Andalucía, para abordar asuntos de interés general y "no asuntos de deslealtad con el marco constitucional" como en el caso de la primera, según ha apostillado.

Al ser preguntado por este posicionamiento de Juanma Moreno, el portavoz parlamentario del PP-A ha aludido a la figura del exministro de UCD Manuel Clavero Arévalo, fallecido este pasado lunes, al que ha alabado como "un gran activo del andalucismo sensato, integrador", y ha defendido que el presidente de la Junta "se siente comodísimo en una mesa donde estén todos los demás presidentes" autonómicos, pero "si hay mesas aparte para algunos presidentes que no quieren sentarse en la mesa de todos, él quiere la mesa que le corresponde a Andalucía también", según ha razonado.

"No puede interpretarse el 'café para todos' --expresión que empleó Clavero Arévalo en la época de la construcción del Estado autonómico-- con una taza particular para unos y un vasito sin valor para otros", ha manifestado el portavoz parlamentario 'popular' antes de apostillar que "nos gustaría una mesa común, compartida, integradora, respetuosa, donde hubiese un valor máximo que todos defendemos, que es el de España, y un valor paralelo que cada uno lógicamente tiene que defender, que es el de cada una de las comunidades autónomas".

Pero, según ha insistido Nieto, "no puede ser que haya mesas para hablar de la financiación autonómica donde no participan algunas comunidades autónomas que luego tienen una mesa particular para cada una de ellas en las que el resto de comunidades no sabemos de qué se está hablando".

El portavoz del PP-A en el Parlamento ha subrayado que, "si el Gobierno de España quiere seguir por la línea correcta y vuelve a la mesa de todos, Andalucía estará en la mesa de todos", pero "si quiere jugar a esas mesas bilaterales con algunas comunidades autónomas, Andalucía quiere la suya, como es lógico", porque "no puede ser que la comunidad más poblada" de España "esté relegada a un segundo plano frente a otras con un trato bilateral privilegiado".

"Eso no es admisible", ha sentenciado Nieto, quien se ha declarado "convencido" de que Clavero Arévalo "no lo permitiría y no lo defendería", porque "ahí están su obra y su trayectoria".

MORENO PRIORIZARÁ EN SU CITA CON SÁNCHEZ "LO QUE SUMA" ENTRE LOS GRUPOS

Por otro lado, a la pregunta de si Juanma Moreno va a trasladar a Pedro Sánchez el rechazo que el Parlamento andaluz expresó la semana pasada a los posibles indultos a los condenados por el 'procés' soberanista catalán a través de dos iniciativas de PP-A y Ciudadanos (Cs) que no fueron apoyadas por PSOE-A ni Adelante Andalucía, José Antonio Nieto ha comentado que "el presidente de la Junta tiene claro que tiene que priorizar temas" de cara a su cita en Moncloa.

Ha remarcado que el también presidente del PP-A "tiene clarísimo cuál es su posicionamiento" en relación a dichos posibles indultos, contra los que el PP andaluz es "el que más firmas está recogiendo" de toda España, pero el presidente de la Junta también asume que "en este momento lo que quiere es que Andalucía recupere la normalidad en materia sanitaria, que cree empleo, que ayude a los autónomos, que impulse un modelo económico estable, respetuoso con el medio ambiente y capaz de generar una actividad innovadora", y, en todo caso, en su encuentro con Pedro Sánchez, Juanma Moreno "va a priorizar lo que suma y une a todos los grupos", según ha apuntado José Antonio Nieto.

Así, desde el PP-A esperan que el presidente traslade a Sánchez "los términos concretos del grupo de trabajo sobre financiación" autonómica que se constituyó en 2017 en el Parlamento andaluz y que concluyó que Andalucía estaba "claramente infrafinanciada, recibiendo en torno a 4.000 millones de euros menos al año por culpa del sistema de financiación que idearon Zapatero y ERC", según ha subrayado José Antonio Nieto, que, por ello, ha pedido a Moreno que traslade al presidente del Gobierno "la necesidad de cambiar inmediatamente el modelo de financiación" autonómica

Además, desde el PP-A han pedido a Moreno que "exija un trato justo para Andalucía en los repartos y criterios de asignación de los fondos europeos" de recuperación que llegarán a España, para que a Andalucía "llegue lo justo, sin estridencias ni egoísmo", según ha precisado Nieto, quien ha agregado además que el Grupo Popular ha animado al presidente andaluz ha reclamar en su cita en Moncloa otras cuestiones concretas como un "reparto justo" de la Política Agraria Común (PAC), el "impulso a los corredores logísticos, fundamentalmente ferroviarios", y que el Gobierno de España dé "marcha atrás en los peajes que quiere imponer" en las carreteras.

INICIATIVAS EN EL PARLAMENTO

De igual modo, José Antonio Nieto ha informado también de que todas las iniciativas que el presidente andaluz traslade a Sánchez, "vengan del Grupo Popular o vengan del resto de grupos parlamentarios", serán impulsadas por los 'populares' en el Parlamento andaluz "para que obtengan el consenso parlamentario que certifique que, esa cogobernanza que a nivel nacional no vemos, en Andalucía sí es una realidad".

"Los 'populares', como grupo fundamental que sustenta el Gobierno andaluz, queremos ser cimiento de esas propuestas que Juanma Moreno va a presentar el próximo jueves al presidente del Gobierno de la Nación después de reunirse con todos los portavoces de los grupos andaluces para que aporten sugerencias", ha remarcado Nieto, que ha lamentado que la reunión de Sánchez con Moreno llega tras estar esperándola "dos años y medio, demasiado tiempo" que el presidente del Gobierno "lleva relegando a Andalucía", según ha apostillado.