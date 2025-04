PP-A defiende que Moreno trabaja "desde hace tiempo" para que Andalucía esté "preparada" ante los aranceles de Trump

CÓRDOBA 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, ha defendido este viernes que "Andalucía sí está preparada" para afrontar los aranceles anunciados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "porque Juanma Moreno y su gobierno" de la Junta "vienen trabajando desde hace tiempo en abrir nuevos mercados, buscando nuevas oportunidades con rigor, moderación y soluciones".

Así lo ha reivindicado el 'número dos' del PP-A en una atención a medios en Córdoba en la que ha señalado que "la política de Trump es un desafío para las democracias europeas", y al respecto ha advertido de que "es desalentador mirar lo que tenemos en Moncloa", cuestionando que el Gobierno de Pedro Sánchez esté "preparado para afrontar una situación así sin lo más básico, que es presentar unos Presupuestos" Generales del Estado.

Antonio Repullo ha agregado que el Gobierno "manda" a Andalucía a la vicepresidenta primera, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, "cada fin de semana", y ha criticado que a la dirigente socialista "no le interesa" hablar "del campo andaluz, de energía verde, de exportaciones, de empleo".

"No se lo prepara. Viene solo a hacer oposición, a improvisar y a liarla", ha aseverado el secretario general del PP-A, que en esa línea ha señalado que la líder del PSOE-A "esta semana la ha liado objetivamente, y ni los suyos han salido a defenderla, porque lo que ha dicho es muy grave, primero negando la presunción de inocencia y luego abriendo portadas con sus escándalos sobre sus enchufes y sus favores bien pagados cuando era consejera de la Junta de Andalucía", ha abundado.

Tras indicar que "el PSOE está en el ruido y en sobrevivir", Antonio Repullo ha manifestado que "el golpe arancelario de Trump requiere unidad de acción y rigor en las medidas", y ha lamentado que "los aranceles impuestos por Estados Unidos son un golpe a sectores clave de nuestra economía, especialmente al campo andaluz".

Frente a ello, ha querido dejar claro que el PP "defenderá los intereses de los andaluces, acompañando a los más vulnerables y trabajando para reducir el impacto económico de las medidas de Trump". "Ese es nuestro compromiso. Estamos juntos. Y trabajaremos por la dignidad y el futuro de Andalucía", ha recalcado.

Según ha explicado, muchos de los productos agrícolas andaluces, como el aceite de oliva, no tienen sustituto en el mercado estadounidense. "Esto es algo que España y la Unión Europea deben defender con firmeza", ha comentado al respecto, y ha abogado por que "esto se explique bien por parte del ministro" de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, "que es cordobés y que sabe muy bien lo que supone el aceite de oliva en Andalucía, y lo que supone para muchos trabajadores y para muchas familias en el entorno de Andalucía", ha especificado Repullo.

"Y queremos que le explique a Estados Unidos que no tiene sustitutivo, que el aceite de oliva no necesita un arancel para ser competitivo, porque no compite con ningún producto en Estados Unidos", ha abundado el representante del PP-A, que ha insistido en pedir al Gobierno "que abran la diplomacia y que dialoguen, que defiendan los intereses del aceite y de todos los productos andaluces como lo ha hecho Juanma Moreno".

"Andalucía, desde luego, no va a dejar de exigirlo", ha advertido al tiempo que ha puesto de manifiesto que "el Gobierno de Juanma Moreno lleva tiempo abriendo nuevos mercados internacionales, como ya hemos hecho en China y Alemania, gracias a los esfuerzos de internacionalización".

ACTUACIÓN "PREVISORA" DEL GOBIERNO ANDALUZ

Antonio Repullo ha defendido que "hay que adelantarse a las situaciones y anticipar ciertos contextos", y ha puesto como ejemplo la actuación "previsora" del Ejecutivo andaluz ante la sequía y la pandemia de Covid-19.

"También eso es gestionar. Esa es la responsabilidad de un gobierno", ha remarcado Antonio Repullo, que en ese punto ha sostenido que "aquí hay dos modelos contrapuestos: uno irresponsable, que genera conflictos, y otro moderado y sensato, como el que defendemos en Andalucía, que apuesta por construir".

A partir de ahí, el secretario general del PP de Andalucía ha defendido que "el populismo de Trump ha pillado a Juanma Moreno trabajando", y ha hecho referencia al "novedoso plan de incentivos" que la agencia Andalucía Trade lanza para la internacionalización de pymes andaluzas y así mitigar los efectos negativos de la guerra comercial.

A su juicio, "el problema está en el Gobierno de España, con un Pedro Sánchez que, en lugar de centrarse en lo importante, que es presentar unos Presupuestos, está apagando fuegos que le vienen de su propio gobierno, de los juzgados y de sus socios independentistas, en lugar de apoyar y dar soluciones inmediatas al campo, a la ciudadanía y a las empresas".

Así las cosas, Antonio Repullo ha incidido en que "ahora más que nunca los ciudadanos nos reclaman unidad", y en ese punto ha aludido a Vox, "que no sabemos qué intereses están defendiendo en vez de apoyar al campo andaluz y a quienes dependen de él", ha apostillado.

"En este conflicto hay que saber con quién estar y defenderlo con hechos", ha advertido para destacar a continuación que "nosotros estamos con los andaluces. Nosotros defendemos nuestra tierra, nuestros productos y a nuestros agricultores y ganaderos", ha incidido.

Para Repullo, "en una guerra comercial no hay ganadores: afecta a nuestras exportaciones, encarece la compra diaria y frena el empleo. Estos aranceles no son más que un impuesto a los ciudadanos. Un ataque a sus expectativas", ha aseverado.

Por todo ello, ha reafirmado que "desde el PP de Andalucía seguiremos trabajando con rigor y entereza para proteger nuestra economía y el bienestar de todos los andaluces".