PP-A defiende que un Presupuesto "no se puede tener de un día para otro" y culpa a Susana Díaz

Actualizado 29/01/2019 13:51:48 CET

SEVILLA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PP andaluz ha defendido este martes que un Presupuesto de la Junta "no se puede tener de un día para otro porque se trata de una ley que lleva miles de datos" y ha echado la culpa al anterior gobierno liderado por la socialista Susana Díaz de no haber "presentado y aprobado" unas cuentas públicas para 2019 "por haber estado jugando a intereses personales".

Así se ha pronunciado, a preguntas de los periodistas en rueda de prensa, el vicesecretario de Sectores Productivos del PP-A, Pablo Venzal, quien ha destacado que su partido pidió al anterior Ejecutivo que "hiciera los deberes", presentara un proyecto de Ley de Presupuestos en la Cámara andaluza, "y ya luego tirara los dados al aire".

Tras destacar que el Presupuesto hay que hacerlo "de manera seria y con carácter realista, algo que no se hace en 15 días", el dirigente 'popular' se ha referido así al hecho de que el presidente de la Junta, el 'popular' Juanma Moreno haya indicado públicamente que el Presupuesto no estará aprobado antes del mes de junio.

Venzal, que ha indicado que la aprobación de las cuentas públicas conlleva muchos trámites, ha insistido en que se trata de un "documento complejo" y que requiere de unos plazos "prudenciales" para su elaboración, aunque posteriormente "se intente mejorar en sede parlamentaria" con el diálogo entre las fuerzas parlamentarias y los agentes sociales.

El dirigente del PP-A se ha mostrado convencido de que su partido asumirá el compromiso que adquirió de provincializar las próximas cuentas aunque desconoce si será "al cien por cien". "Sí se darán los pasos con Ciudadanos para la transparencia y para que las partidas genéricas vayan desapareciendo", ha apuntado.

Preguntado sobre si el texto alternativo que el PP-A presentó a los Presupuestos de 2018 podría servir de base para la elaboración de las nuevas cuentas, Venzal ha dicho que el documento presentado era "de oposición" y que ahora habrá que consensuarlo con Cs, formación con la que gobiernan en coalición.

No obstante, ha dicho no tener duda de que muchas de las enmiendas que los 'populares' presentaron sí estarán incluidas, "aunque habrá otras que no porque Cs no esté de acuerdo". Entre algunas de las cuestiones que sí se incluirán, se ha mostrado convencido de que estarán medidas en materia tributaria.

Junto a ello, el vicesecretario del PP-A ha considerado necesario que el Gobierno de Pedro Sánchez "reformule" su proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para hacerlo "creíble" y para que las comunidades obtengan los ingresos previstos, en el marco de la estabilidad.

De otro lado y en relación a si el Gobierno andaluz se ha puesto ya en contacto con la Cámara de Cuentas para la realización de la auditoría de la administración pública, Venzal ha dicho que "probablemente sí" y que seguramente dicho órgano necesite un refuerzo de personal si los trabajos se quieren realizar de manera rápida "porque el personal es el que es".