El portavoz parlamentario del PP-A, Toni Martín, ofrece una rueda de prensa previa a la reunión de la Junta de Portavoces. A 18 de noviembre de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP-A ha denunciado este miércoles la "interpretación perversa" que los partidos de izquierdas, PSOE-A, Adelante Andalucía y Por Andalucía, han hecho de las últimas manifestaciones de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre Andalucía y que ella misma "ha aclarado todavía más".

En rueda de prensa, el portavoz del PP-A en el Parlamento andaluz, Toni Martín, se ha referido a las reacciones desde los partidos de izquierdas después de que Díaz Ayuso, en un mitin el domingo, se refiriera a "la Andalucía socialista que durante 40 años, gracias a esa red de gente 'garrapatera' que vivía del dinero de todos", vivió una etapa de "fracaso escolar, abandono escolar, corrupción", en la que la comunidad se situó como "la última siempre en puestos de trabajo", donde sus centros de salud estaban "cerrados todas las tardes en verano porque estaban de vacaciones".

Martín ha señalado que Díaz Ayuso ha "aclarado todavía más" esas manifestaciones este miércoles en su cuenta en la red social X, al señalar que ella no se mete con los andaluces, sino "con la decadencia, la podredumbre y las cadenas del PSOE" durante sus años en el Gobierno andaluz.

Ha señalado que los partidos de la izquierda vieron una "oportunidad" en las manifestaciones de Díaz Ayuso del pasado domingo y que ella misma "ha desmontado" con su mensaje de este miércoles.

Toni Martín ha recalcado que si Díaz Ayuso ya ha "aclarado" lo que quiso decir en el mitin del pasado domingo, "no hay nada más que valorar", pero la oposición de izquierdas en Andalucía sigue "agarrándose a un clavo ardiendo" y haciendo una "interpretación perversa" de las manifestaciones de la presidenta madrileña.

Sobre el hecho de que Por Andalucía haya anunciado la presentación de una proposición no de ley, para su debate en el Pleno del Parlamento, planteando la "reprobación" de Díaz Ayuso por sus palabras sobre la comunidad autónoma, Martín ha indicado que ese grupo "no tiene cupo" para incluir una proposición no de ley en una sesión plenaria, hasta el mes de abril de 2027.

"Hasta qué punto no es más que un intento de utilización partidista de un tema para traerlo aquí, airearlo y que luego duerma el sueño de los justos en un cajón", ha agregado el portavoz parlamentario del PP-A.

Asimismo, ha señalado que, a lo largo de la historia, ha habido dirigentes nacionales "de muchos partidos haciendo declaraciones impropias e inaceptables sobre Andalucía", algo que "no es el caso" en las manifestaciones de Díaz Ayuso.

Ha indicado que "maltrato" es el que ha vivido Andalucía durante los ocho años del Gobierno de Pedro Sánchez, en materia de financiación y de "desprecio a los andaluces en favor del independentismo catalán".