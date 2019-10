PP-A denuncia una "nueva golfería" del PSOE-A con "presunta compra de votos" ofreciendo contratos en Vegas del Genil

Actualizado 28/10/2019 13:56:42 CET

SEVILLA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP-A ha denunciado este lunes un "nuevo escándalo" y "golfería política" del PSOE-A para "presuntamente comprar votos" en periodo electoral, en esta ocasión ofreciendo contratos con el respaldo del partido en la localidad granadina de Vegas del Genil en el marco de las municipales del 2015.

En rueda de prensa, el vicesecretario general del PP-A, Toni Martín, acompañado de la portavoz 'popular' en el referido municipio, María del Carmen Ros, ha mostrado un documento en que reza el logo del PSOE y el sello de la agrupación local en el que "el candidato socialista a la Alcaldía y otra persona se declaran interesados en desarrollar un determinado programa" y que, si gana las elecciones, "se compromete a ponerlo en marcha diseñándolo y siendo responsable del mismo la otra persona que firma".

"Y esto no lo hace el candidato a modo particular, es un documento del PSOE, con su sello y logo", ha insistido Martín, que ha criticado la "manera sucia de entender el ejercicio de las responsabilidades políticas y administrativas" de los socialistas.

El documento que ha mostrado el 'popular', fechado en el 8 de abril del 2015, recoge que Leandro Marín López, en calidad de candidato del PSOE a la Alcaldía de Vegas, y otra persona, exponen que "es voluntad de ambos desarrollar un programa de educación e investigación ambiental en el municipio" y, por lo tanto, acuerdan que "si el PSOE de Vegas gana las próximas elecciones municipales del 14 de mayo del 2015, se pondrá en funcionamiento el denominado Proyecto Gaia: Investigación y Educación Ambiental, diseñando en su totalidad y siendo responsable del mismo".

Martín ha explicado que han tenido conocimiento de este contrato porque Marín López "no cumplió su palabra y tras cuatro años reivindicando el cumplimiento, no le cogía el teléfono y no atendía" a la otra persona firmante del presunto precontrato.

Tras señalar que los servicios jurídicos del PP-A están estudiando acciones, ha indicado que por el momento van a adjuntar este documento como una nueva prueba a las otras actuaciones judiciales abiertas contra el alcalde socialista al hilo de que se conociera que habría firmado a un vecino un precontrato de 1.500 euros al mes en el Ayuntamiento, también condicionándolo a que resultara elegido alcalde.

Para el PP-A, esto es un nuevo "escándalo mayúsculo", que enmarca en el "modus operandi del PSOE-A que venimos desenmascarando desde hace un tiempo para presuntamente comprar votos en los pueblos de Andalucía" algo que ocurría, según ha dicho, "cuando era todopoderoso y muy temido" y acusándolo de tener "una especial manera de ejercer el poder: si no eres de los míos, te voy a hacer la vida imposible".

Martín ha criticado que los socialistas "denigraron la democracia en Andalucía" con casos como el que denuncia en Vegas del Genil, donde el candidato se habría comprometido a contratar un servicio a cambio de un voto: "¿Dónde está la libre concurrencia, la transparencia, la publicidad, la objetividad en la adjudicación y los principios de la ley de contratos?", se ha preguntado antes de urgir explicaciones porque, a su entender, "esto también quiere decir, en negativo, que sino le votaba tendría consecuencias para ese proyecto".

"TRITURADORAS DE DEMOCRACIA"

El portavoz del PP-A ha avisado de que este "no es el primer documento que se hace público" pues en los días que están investigando "nos llega información de que podría haber centenares de contratos como este en Vegas del Genil".

Así, ha hecho un llamamiento para que quien tenga algún documento similar denuncie, que no tenga miedo y lo haga llegar al PP-A porque "es el momento de acabar con tanta golfería política como ha habido en muchos municipios con este 'modus operandi' del PSOE-A".

A su juicio, esto responde a "un manual que nos lleva a pensar que para los socialistas esto no es Andalucía sino una republica bananera en la que se puede manipular libremente la voluntad de los andaluces", de ahí que urja explicaciones y se pregunte si "este es el modelo que Pedro Sánchez tiene para España".

"¿Cuántos contratos como este ha habido en Andalucía a lo largo del régimen socialista?", ha planteado el portavoz del PP-A, que ha instado a la líder del PSOE-A, Susana Díaz, aclarar si va a defender al alcalde de Vegas "como defiende a Chaves y a Griñán en el caso ERE".

Y así, ha preguntado a ambos si "piensan hacer algo al respecto" en el municipio granadino o si bien "lo que Sánchez ofrece para España son trituradoras de democracia", mientras ha asegurado de que aunque el PSOE-A amenace con querellarse por denunciar este caso o el de Huévar del Aljarafe (Sevilla), "no vamos a callarnos" porque con circunstancias así "se saltan cualquier norma ética y moral, pero también administrativa y legal".

"Me temo que esto es solo la punta del iceberg pero seguiremos denunciando esta forma deleznable de entender la política que ha tenido durante décadas el PSOE-A", ha apostillado Toni Martín.

PIDE QUE DIMITA EL ALCALDE DE HUMILLADERO

En la misma línea, el vicesecretario general del PP-A se ha referido al caso que publica el Abc según el cual el alcalde socialista de la localidad malagueña de Humillado, Miguel Asencio, reconoce en un Pleno que no atendió a una vecina que solicitó una ayuda al Ayuntamiento porque había votado al PP.

Para Martín, "la catadura moral de este individuo le inhabilita para continuar como alcalde, y ya tarda mucho en dimitir y su partido en hacer que dimita, pero nos tememos que no será así".