El PP denuncia "la parálisis de Jaén" por la gestión del gobierno local (PSOE-JM+) en sus primeros 100 días

JAÉN 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo del PP en el Ayuntamiento de Jaén ha denunciado este miércoles "la parálisis" de la capital por la gestión del equipo de gobierno (PSOE-JM+) en sus primeros 100 días.

Así lo ha indicado en una comparecencia el portavoz, Agustín González, quien ha calificado de "decepcionante" el balance realizado por los partidos en el equipo de gobierno sobre este periodo inicial tras la moción de censura que en enero sacó de la Alcaldía al PP, que hasta entonces gobernaba con Jaén Merece Más.

En su opinión, hay una "parálisis" en la ciudad que se deriva del "abandono y la ralentización de proyectos básicos" impulsados por el gobierno liderado por el PP, como el centro de ocio de la estación de autobuses, el avance del plan general de ordenación municipal, la segunda fase de la Rambla del Deporte o la adecuación de la avenida de Madrid.

También ha aludido a la climatización del mercado de Peñamefécit, la ordenanza de veladores, la remodelación del antiguo Banco de España y del parque de la Concordia, así como el colector del los Puentes y el proyecto de ciudad literaria. Para González, de no haber mediado la moción de censura, estos proyectos "estarían licitados, en ejecución o ejecutados", según ha informado el PP.

Además, ha lamentado que el alcalde, Julio Millán, "al aceptar pagar un precio político por su sillón, ha convertido el Ayuntamiento en una sucursal del PSOE", lo que va "en detrimento" de la capital. En caso contrario, según ha añadido, habría experimentado una serie de cambios que no se han producido.

"¿En qué ha notado Jaén el cambio del equipo de gobierno? "¿Acaso hay más empleo, más comercio, más inversión, más espacios culturales y de ocio, más zonas verdes? ¿Acaso es hoy Jaén un referente de la industria del videojuego?", se ha preguntado el edil.

Junto a ello, ha afeado al regidor que "haya estado más preocupado en fotografiarse con ministros que en ejecutar pliegos de licitación de proyectos", así como que haya "preferido regalar a la Diputación un área clave", el servicio de recaudación.

ALCALDE "A TIEMPO PARCIAL"

Igualmente, lo ha calificado como "un alcalde a tiempo parcial", dado que "se ha dedicado a enfrentarse a la Junta de Andalucía a tiempo completo". Una actitud que "contraria a la ciudadanía" que ha considerado "consecuencia de su sectarismo".

"Ha optado por ser obediente a Pedro Sánchez y María Jesús Montero antes que ser útil a la ciudad. En lugar de gestionar, ha optado por hacer oposición a la oposición e intentar erosionar, sin éxito al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno", ha expuesto González, que ha reprochado la búsqueda de "enemigos ficticios para intentar esconder su ineficacia".

Por todo esto, el portavoz del PP ha hablado de la pérdida de 100 días en Jaén, ya que "no ha habido ni gestión, ni rumbo ni resultados". Ha hablado de "oportunidades desperdiciadas" por la "política de tierra quemada y de pose para la galería" de un equipo de gobierno que "no ha estado a la altura de la ciudadanía porque sendos partidos han elegido servir al PSOE y resaltar lo bien que se llevan".

"Cuando el equipo de gobierno de PSOE y PSOE Merece Más --no es un lapsus, no hay diferencia alguna entre ellos-- incluye en el balance de sus primeros 100 días los elogios mutuos y los ataques a la oposición denotan que no tienen gestión", ha comentado. Así las cosas, ha señalado que "pueden felicitarse cuanto quieran por su sintonía ideológica, pero de esa alianza no ha salido ni un solo avance para Jaén".