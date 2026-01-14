PP desea "una pronta recuperación" y traslada su apoyo al alcalde de Baeza (Jaén) que "está fuera de peligro"

Archivo - Pedro Cabrera en una imagen de archivo - ANDALUCÍA - Archivo

JAÉN 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La dirección provincial del PP en Jaén ha trasladado el "máximo apoyo" al alcalde de Baeza (Jaén), Pedro Cabrera, después del accidente que sufrió este martes al descolgarse la cabina del ascensor de su casa con él dentro. El alcalde, que permanece ingresado, se encuentra "fuera de peligro", tal y como se ha apuntado desde el PP.

La dirección provincial extiende su apoyo a su familia y al PP de Baeza y, a través de un comunicado, se ponen a su disposición para "todo aquello en lo que podamos ser de utilidad para tratar de superar este trágico suceso".

"Deseamos que tenga una pronta recuperación, confiando en que ésta sea tranquila, adecuada, respetando los tiempos que sean necesarios y únicamente centrada en su salud física y emocional", dice el escrito.

Añaden que durante estas primeras horas, todos sus esfuerzos se han centrado en "prestar nuestra asistencia a su familia, en tanto que Pedro Cabrera era atendido por los profesionales sanitarios".

En este punto, afirman que "una vez que se encuentre plenamente restablecido, lo esperaremos para seguir trabajando por Baeza y por la provincia de Jaén". Hasta entonces, desde la dirección provincial se ponen a disposición del PP de Baeza para que "la ciudad Patrimonio de la Humanidad sufra lo menos posible la ausencia de su alcalde".

Desde el PP agradecen también todas las muestras de preocupación y cariño recibidas durante estas horas tanto por compañeros de otros partidos como por la sociedad.

Por último, destacan la "gran labor" que han realizado los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los profesionales sanitarios, tanto los que asistieron a Pedro Cabrera en su domicilio como los que ahora lo atienden en el Hospital Universitario de Jaén.

La caída de la cabina del ascensor que se produjo al romperse los cables de acero que la sujetaban provocó que el alcalde cayera desde una altura de dos plantas. El impacto le ocasionó "múltiples fracturas", tal y como se indicó desde el Ayuntamiento. Fuentes municipales han manifestado a Europa Press que el alcalde se encuentra "con buen ánimo y ya pensando en recuperarse pronto para poder seguir trabajando por Baeza".