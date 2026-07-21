El PP destaca su "compromiso" con la accesibilidad en las playas de Almuñécar (Granada)

La parlamentaria andaluza del PP Rosa Fuentes en la playa de Almuñécar (Granada). - PP

ALMUÑÉCAR (GRANADA), 21 (EUROPA PRESS)

La parlamentaria andaluza del PP Rosa Fuentes ha destacado este martes en Almuñécar (Granada) el "compromiso" de su partido con la accesibilidad y la inclusión, poniendo como ejemplo "las actuaciones impulsadas para facilitar que las personas con discapacidad y movilidad reducida puedan disfrutar de las playas del municipio en igualdad de condiciones y con plena autonomía".

Durante una visita junto al alcalde de Almuñécar, Juanjo Ruiz Joya, Fuentes ha señalado que "la verdadera inclusión se consigue cuando las administraciones eliminan barreras y hacen posible que todas las personas puedan ejercer sus derechos".

En este sentido, ha felicitado al equipo de gobierno por seguir incorporando mejoras que convierten a Almuñécar en "un referente de accesibilidad en el litoral andaluz".

Fuentes ha puesto en valor la instalación de nuevas pasarelas enrollables que permiten salvar el último tramo de arena hasta la orilla, facilitando el acceso prácticamente hasta el agua a las personas con movilidad reducida.

También, la puesta en marcha del nuevo servicio de acompañamiento al baño en las cinco playas con Bandera Azul del municipio, prestado por cuatro socorristas específicamente destinados a esta función.

Por su parte, el presidente del PP de Almuñécar, Juanjo Ruiz Joya, ha explicado que estas actuaciones responden al objetivo de seguir construyendo "un municipio más accesible, inclusivo y pensado para todos".

"Queremos que cualquier persona, independientemente de sus circunstancias, pueda disfrutar de nuestras playas con seguridad, comodidad y autonomía y para ello trabajamos", ha señalado.

Ruiz Joya ha destacado que la mejora continua de la accesibilidad forma parte de la apuesta municipal por un turismo de calidad y por unos servicios públicos cada vez más adaptados a las necesidades de vecinos y visitantes.