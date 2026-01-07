El PP destaca el "impulso" a la movilidad de Jaén con seis millones para el consorcio metropolitano en 2026

Archivo - Estación de autobuses de Jaén. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

JAÉN 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PP de Jaén ha señalado este miércoles el "impulso" de la Junta de Andalucía a la movilidad metropolitana de la capital, gracias a la "inversión histórica" en el Consorcio de Transportes Metropolitano, que dispondrá en 2026 de seis millones de euros.

Así lo ha indicado en una nota el parlamentario 'popular' Manuel Bonilla, quien ha destacado que, "no solo contará con la mayor dotación económica desde su creación, sino con bonificaciones reforzadas para los usuarios y el presupuesto necesario para la puesta en marcha del tranvía".

Con respecto al presupuesto del Consorcio de Transportes Metropolitano, ha afirmado que esos seis millones de euros suponen "un crecimiento del 32 por ciento respecto al año anterior y de un 167 por ciento desde 2023".

"El salto con el Gobierno de Juanma Moreno es incontestable: si comparamos estas cifras con el último presupuesto del PSOE en Andalucía, la financiación ha crecido un 216 por ciento", ha manifestado Bonilla.

Además, ha aludido a la "eficiencia del modelo", ya que los gastos de estructura "apenas suponen un nueve por ciento del presupuesto", lo que permite que las transferencias de la Junta a los operadores superen los 2,3 millones de euros, 520.000 más que un año antes. De ahí que haya hablado de "una inyección directa para mejorar el servicio y favorecer una movilidad accesible y sostenible en toda el área metropolitana".

A este esfuerzo inversor ha sumado el "blindaje" de las bonificaciones, de modo que Andalucía "no solo aplicará las ayudas del Ministerio, sino que financiará de manera voluntaria un 20 por ciento de descuento adicional durante todo 2026".

Gracias a ello, según ha añadido, se garantiza la gratuidad total para menores de 15 años; descuentos del 50 por ciento para jóvenes de hasta 30 años; y la bonificación del 40 por ciento para el resto de abonos, con un 20 por ciento asumido íntegramente por la Junta).

"Es una apuesta clara del Ejecutivo andaluz por el transporte público como herramienta para aliviar la economía de miles de familias jiennenses", ha subrayado Bonilla, quien ha lamentado que "la Diputación y los ayuntamientos del PSOE no apoyaran un presupuesto que permite un ahorro importante a miles de jiennenses".

Al hilo, ha considerado que Francisco Reyes, Juan Latorre y los alcaldes socialistas "tienen que explicar a los vecinos de Martos, Torredelcampo o Fuerte del Rey por qué no apoyan unas cuentas que mejoran su movilidad diaria y les permite un ahorro importante gracias a estos descuentos".

"Es incomprensible, han votado en contra de su propia gente. Prefieren el bloqueo y el castigo de las siglas antes que el beneficio de sus pueblos", ha concluido el parlamentario del PP jiennense.