El PP destaca que la Junta apuesta por el relevo generacional en el campo cordobés

La portavoz de Agricultura del PP en el Parlamento de Andalucía, Araceli Cabello (centro), en la visita a Hinojosa del Duque con representantes del PP. - PP

HINOJOSA DEL DUQUE (CÓRDOBA), 2 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Agricultura del PP en el Parlamento de Andalucía, Araceli Cabello, ha destacado este viernes que el gobierno regional de Juanma Moreno mantiene su "firme apuesta" por la agricultura y la ganadería y, "especialmente, por garantizar el relevo generacional en el campo, facilitando que los jóvenes puedan incorporarse al sector y desarrollar en él un proyecto profesional y de vida".

Así lo ha destacado la parlamentaria cordobesa ante los medios de comunicación en Hinojosa del Duque, donde ha resaltado que en el PP tienen "claro que defender el campo es defender el futuro de Andalucía y de los pueblos", a la vez que ha valorado las ayudas del Plan Estratégico de la Política Agraria Común de la Junta de Andalucía (Pepac) para el período 2023-2027, destinadas al establecimiento de jóvenes agricultores. En Andalucía, esta convocatoria moviliza 129,95 millones de euros para 2.455 jóvenes, mientras que en Córdoba se han concedido ayudas a 362 expedientes por 18,998 millones de euros, aproximadamente el 14% del conjunto andaluz.

Cabello ha señalado que "inicialmente se tramitaron 339 expedientes, pero la ampliación de la concesión ha permitido atender también a los expedientes suplentes, de manera que se ha podido atender a la totalidad de las solicitudes que cumplían los requisitos".

"La ayuda parte de una prima básica de 30.000 euros y puede alcanzar los 80.000, en función del proyecto y de los compromisos del joven", ha explicado, para agregar que "estos fondos permiten realizar inversiones como la compra de ganado y maquinaria, mejoras de instalaciones, vallados, sistemas de riego, instalaciones fotovoltaicas o adecuación de naves, contribuyendo a conseguir explotaciones más modernas, eficientes, competitivas y sostenibles".

Según ha expuesto, "los datos demuestran que cuando el PP gobierna, el campo está en el centro de las políticas públicas". "Estamos dando herramientas a los jóvenes para que puedan quedarse, emprender y construir su futuro en sus pueblos", ha aseverado la popular, quien ha añadido que quieren "un campo vivo, rentable, moderno y competitivo, capaz de afrontar los retos del agua, los costes de producción, el cambio climático y la digitalización". "Y para eso necesitamos agricultores y ganaderos jóvenes que tomen el relevo", ha apostillado.

La parlamentaria popular ha destacado "la importancia de estas medidas para una provincia como Córdoba, con una gran diversidad productiva y donde hablar de relevo generacional es hablar de quién va a mantener abiertas las explotaciones, generar empleo y actividad económica y mantener vivos los municipios".

Además, ha indicado que "la convocatoria cuenta con una línea específica para mujeres agricultoras, con seis expedientes en esta resolución, una medida que enlaza con el Estatuto de las Mujeres Rurales y del Mar de Andalucía, impulsado durante la pasada legislatura". "Queremos que cada vez haya más mujeres como titulares de explotaciones, profesionales y protagonistas de nuestro sector agrario", ha afirmado Cabello.

Desde el PP van a seguir trabajando junto al gobierno de Juanma Moreno para que "haya más jóvenes y más mujeres al frente de las explotaciones, porque defender a los agricultores y ganaderos es defender el empleo, la economía y la vida de los municipios", ha asegurado.

PLANIFICACIÓN ELÉCTRICA

Por otro lado, Cabello ha hecho referencia a la inclusión en la planificación eléctrica 2025-2030 de la nueva línea de 400 kV entre Peñarroya y La Maguilla, junto a una nueva subestación en Peñarroya. Ha afirmado que "es una buena noticia" para el norte de Córdoba y "el resultado de años de reivindicación y trabajo conjunto de la Junta de Andalucía, la Diputación, los ayuntamientos, empresarios, sindicatos y la sociedad cordobesa".

Al hilo, la popular ha apuntado que "esta infraestructura será clave para garantizar el suministro y la capacidad eléctrica necesaria tanto para las industrias ya instaladas como para favorecer la llegada de nuevos proyectos empresariales y reforzar la conexión entre Andalucía y Extremadura".

"Ahora, tras conseguir su inclusión en la planificación, el siguiente paso es concretar su ejecución, los plazos y el presupuesto necesario para que este compromiso se convierta definitivamente en una realidad", ha defendido, de modo que espera que "el Gobierno de España ponga todo esto en claro e impulse una demanda real del norte de Córdoba y de toda la provincia".