La coordinadora de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio del PP de Andalucía, Rocío Díaz, con el popular José María Bellido. - PP

CÓRDOBA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio del PP de Andalucía, Rocío Díaz, ha defendido este martes el modelo desarrollado por el gobierno de Juanma Moreno en la región en materia de vivienda, "basado en la planificación, la colaboración institucional y la puesta en marcha de herramientas para incrementar la disponibilidad de vivienda".

Así lo ha destacado la popular durante un encuentro sectorial sobre vivienda junto con el candidato número uno por Córdoba al Senado, Salvador Fuentes, celebrado en el Colegio Oficial de Arquitectos de la capital cordobesa, en el que han compartido las propuestas del PP con representantes del sector y profesionales vinculados al ámbito de la vivienda.

Al respecto, el PP ha situado el acceso a la vivienda en el centro de sus propuestas electorales, destacando el compromiso de Alberto Núñez Feijóo de impulsar un millón de viviendas y apostar por incrementar la oferta, reducir los costes y facilitar a jóvenes y familias el acceso a un hogar.

En este sentido, Díaz ha señalado que, "durante los últimos ocho años, la vivienda ha pasado de no figurar entre las principales preocupaciones de los españoles a convertirse en uno de sus problemas fundamentales". A su juicio, "esta situación responde a la falta de diálogo y coordinación del gobierno de Pedro Sánchez con las comunidades autónomas, los ayuntamientos, las diputaciones y el propio sector, así como a una legislación que se ha aprobado de espaldas a las administraciones y a los profesionales implicados".

Frente a este planteamiento, ha resaltado las políticas andaluzas como la aprobación del Plan Vive con horizonte 2030, la Ley del Suelo y su reglamento, el decreto de medidas urgentes en materia de vivienda, al que se han acogido más de 180 ayuntamientos andaluces, y la primera Ley de Vivienda de Andalucía, entre otras medidas impulsadas por el Gobierno autonómico.

Díaz ha destacado que "la normativa autonómica apuesta por incentivar la construcción de vivienda asequible y la rehabilitación, sin intervenir el mercado, prestando especial atención a las zonas donde existe una mayor necesidad de vivienda". Asimismo, ha subrayado "la importancia de mantener una escucha activa con los colegios profesionales y los agentes del sector para conocer sus necesidades y diseñar respuestas eficaces".

"Hay dos formas de gobernar: la de Pedro Sánchez, cerrando los oídos y sin tender puentes, y la del gobierno de Juanma Moreno, que ha cumplido con su deber y ha puesto en marcha las herramientas necesarias", ha remarcado, para incidir en que "el PP trasladará este modelo de colaboración y diálogo a su programa de gobierno a nivel nacional".

Por su parte, Fuentes ha reclamado a los cordobeses que "reflexionen sobre la gestión del Gobierno central en materia de vivienda" y ha recordado "el compromiso anunciado por Pedro Sánchez de construir 183.000 viviendas, de las que se han construido poco más de 500".

Ante esta situación, ha defendido la propuesta del PP de "impulsar un millón de viviendas con carácter urgente, una iniciativa que requiere la implicación de todas las administraciones y la colaboración directa de los sectores que participan en los procesos de promoción y construcción".

Entre las medidas planteadas, ha destacado "la necesidad de derogar la actual Ley estatal de Vivienda, agilizar los procedimientos administrativos y flexibilizar los criterios que condicionan el desarrollo de nuevas promociones". También, ha incidido en "la importancia de movilizar suelo público y privado mediante distintas fórmulas, como las concesiones, para abaratar los costes y aumentar la oferta disponible sin renunciar a la calidad de las construcciones".

El número uno al Senado ha reclamado igualmente "recuperar herramientas de financiación que permitan reducir el coste de las promociones y facilitar que las viviendas lleguen al mercado a precios más asequibles". En este sentido, ha insistido en que "la solución pasa por alinear la actuación de todas las administraciones y escuchar a quienes construyen y conocen las necesidades reales del sector".

"La vivienda es uno de los desafíos más grandes que tiene España y tenemos que resolverlo de la mano de quienes hacen y construyen esas viviendas", ha afirmado el candidato, quien ha apoyado "una política de urgencia que permita incrementar de forma sostenida el ritmo de construcción".