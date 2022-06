El PP dice que Cabra (Córdoba) "será ciudad universitaria gracias a Priego como alcalde y Moreno como presidente"

Molina afirma que "si algún ciudadano tiene que elegir entre ir a la farmacia o supermercado es culpa del Gobierno"

CABRA (CÓRDOBA), 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Córdoba y candidato al Parlamento andaluz, Adolfo Molina, se ha mostrado este jueves "muy satisfecho" después de que el martes el Consejo de Gobierno andaluz haya autorizado la adscripción de un centro de formación a la Universidad de Córdoba (UCO) para impartir el grado en Fisioterapia en Cabra, que, a su juicio, "será muy pronto una ciudad universitaria gracias a un alcalde como Fernando Priego y a un presidente de la Junta como Juanma Moreno".

En declaraciones a los periodistas, Molina ha recordado que "esto ha sido un anhelo de la ciudad desde hace mucho tiempo en el que el PP egabrense ha trabajado durante años", de modo que "Cabra va a ser una ciudad universitaria con todo lo que eso significa, vida y futuro para este pueblo", ha afirmado, mostrando su enhorabuena al alcalde, al equipo de gobierno local y a todos los egabrenses.

En otro orden de cosas, el popular ha salido al paso de las declaraciones de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en una visita electoral a Cabra. "A un ministro de España se le presupone estar bien informado y no caer en frases gruesas, pero este no ha sido el caso", ha comentado Molina, planteando que "quizás la ministra, dejándose llevar por la campaña electoral, ha caído en algunas frases desafortunadas, o bien porque no está bien informada, o bien porque ha querido faltar a la verdad".

Y es que, "la ministra ha planteado en Cabra que el próximo 19J los andaluces tendrán que elegir si quieren eliminar los copagos", algo ante lo que Molina ha recordado a Darias que "en Andalucía se tienen los mismos sistemas que en el resto de comunidades autónomas, no hay copagos que nos diferencien con el resto y ella lo tiene que saber muy bien".

Así, al popular le han "sorprendido" las palabras de Darias afirmando que "los andaluces tienen que elegir entre ir a la farmacia o ir al supermercado".

"Si hay algún ciudadano que tiene que elegir eso no es por la gestión de Juanma Moreno, es por culpa del Gobierno de España que tiene desbocada la inflación y eso hace que seamos cada vez más pobres", ha advertido.

De este modo, ha dicho que "si un ciudadano tiene que elegir entre farmacia o supermercado es porque ha subido el coste de la vida, porque no puede pagar la luz, ni los carburantes, ni el gas por los precios desorbitados que soportamos ante la inacción de Pedro Sánchez". "Quien nos está haciendo cada vez más pobres es el Gobierno de Sánchez, del que ella forma parte", ha apostillado.

Asimismo, Molina ha lamentado que "los socialistas vengan a Andalucía a meter miedo", algo que, a su juicio, "eso ya no cuela, los andaluces han comprobado que lo del miedo no funciona; decían que con el PP se iba a acabar con la sanidad pública, con la educación o la dependencia, y ha sucedido todo lo contrario".

PIDE AL PSOE "ALTERNATIVAS Y PROYECTOS"

En este sentido, el candidato ha resaltado que "desde que llegó el PP al Gobierno andaluz ha subido la inversión en sanidad, hay más profesionales, mejor retribuidos, con mejores infraestructuras; hay más docentes, más y mejores colegios; se han aligerado las listas de espera en dependencia, se ha invertido más, y lo seguiremos haciendo".

Al respecto, ha puesto como ejemplo las actuaciones en el bloque quirúrgico del Hospital Infanta Margarita de Cabra, las mejoras en bioclimatización en centros educativos, el aumento de plazas concertadas en residencias, entre otros.

"El miedo ya no sirve", ha espetado al PSOE, al que ha pedido que "vengan a traer alternativas y proyectos, que digan cuándo se van a acometer las obras del río Cabra; que vengan a dar futuro para los vecinos de Cabra, pero no a mover el fantasma del miedo que ya nadie se cree, porque en este tiempo Andalucía ha avanzado, Córdoba y Cabra han avanzado", ha afirmado.

Por eso, Molina ha remarcado que "el 19J tenemos dos opciones: o votamos por seguir avanzando, o volvemos a la casilla de salida", subrayando que "lo que se ve en la calle es que la gente quiere seguir avanzando, para mejorar la vida de sus familias y ganarnos el futuro".