PP-A dice que el diálogo con PSOE sobre la Lista va "por buen camino", pero lamenta que "bloquee" su debate ya en pleno

SEVILLA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PP-A ha reconocido este miércoles que las conversaciones que se están manteniendo con el PSOE-A sobre el proyecto de ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista) van "por buen camino", pero ha lamentado que ese partido "bloquee" que el debate de totalidad del texto ante el Pleno del Parlamento se pueda desarrollar ya la próxima semana.

Así se ha pronunciado en rueda de prensa el portavoz del Grupo Popular, José Antonio Nieto, quien ha indicado, tras ser preguntado sobre si cree que puede haber interés de PSOE y Podemos en que se retrase el debate de esta ley para evitar un adelanto electoral, que en el PSOE-A particularmente y, "por simpatía", en Podemos, hay un "miedo importante" a que se celebren elecciones, de manera que hay "una estrategia perfectamente diseñada" para evitar un adelanto electoral.

Nieto ha trasladado a ambas formaciones que se pueden "ahorrar esa estrategia" porque el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha manifestado que no va a haber adelanto electoral en Andalucía. A su juicio, utilizar la Lista "como rehén para que no haya adelanto electoral es muy ruin e innecesario, porque no va a haber adelanto electoral", salvo que nos aten de pies y manos para poder trabajar.

José Antonio Nieto ha explicado que su formación quería incluir en el Pleno de la Cámara de la próxima semana el debate de totalidad del citado proyecto -que se sometería por segunda vez al mismo tras no superarlo en una primera ocasión--, pero para ello se requiere la unanimidad de todos los grupos.

"Parece que ni PSOE ni Podemos van a aceptar esa incorporación en el orden del día, lo que supone aplazar otros quince días el debate de totalidad", según ha indicado José Antonio Nieto, quien ha apuntado que son muchos los ayuntamientos y colectivos sociales los que están esperando que esta norma salga adelante, para lo que es fundamental que la tramitación vaya por buen camino.

Según Nieto, el objeto debe ser que la ley esté aprobada antes del 31 de diciembre de este año, lo que va a requerir de mucho "esfuerzo", con lo que ha insistido en lamentar el "retraso" que supone que el proyecto de ley no se someta al debate de totalidad en el Pleno de la próxima semana.

Ha indicado que al PP-A le gustaría que este proyecto de ley superara el debate de totalidad con el apoyo de Vox y del PSOE-A, grupos que en el anterior debate se abstuvieron y votaron a favor, respectivamente, ante la enmienda a la totalidad planteada por el Grupo Adelante de Andalucía, que ya ha anunciado que volverá a presentarla.

"Queremos que el debate se desarrolle cuanto antes, porque es importante que esta norma esté aprobada antes del 31 de diciembre", según ha reiterado Nieto, quien ha indicado que en su grupo no tienen duda de que la Lista acabará superando el debate de totalidad.

Ha explicado que con el PSOE-A se están llevando a cabo negociaciones en dos planos, sobre el contenido de la ley y sobre los tiempos de tramitación. "Hay consenso en relación al texto bastante positivo", según ha indicado Nieto, para quien las cosas "van por buen camino y las diferencias que pueda haber son salvables". Ha apuntado que el asunto en el que hay "más discrepancias es el relativo a la parte que tiene que ver con suelo rústico y no urbanizable".

"Nos queremos creer que la oferta de diálogo de (Juan) Espadas es cierta, pero todavía no hemos visto nada más que palabras", ha apuntado Nieto.

Ha indicado que también se han mantenido contactos con el grupo Adelante Andalucía, cuya posición más que a un problema técnico obedece a un problema "ideológico". "La oferta está ahí, y espero que una vez que se empiece el trámite parlamentario del proyecto de ley, se sumen", ha apuntado Nieto.