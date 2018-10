PP-A ofrece "apoyo de mínimos a quien haga falta" para aprobar presupuestos antes de las autonómicas

Actualizado 11/09/2018 13:05:35 CET

SEVILLA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Sectores Productivos del PP-A, Pablo Venzal, ha vuelto a instar a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, a que lleve los presupuestos autonómicos para el 2019 al Parlamento andaluz antes de que se den las elecciones en la comunidad. Para ello, según ha dicho, el PP está dispuesto a dar un "apoyo de mínimos" a "quien haga falta" para que haya cuentas porque no puede ser que no se dejen "los deberes hechos" antes de ir a las urnas.

"Si hace falta que nos sentemos a darle ese apoyo de mínimos, estamos dispuestos a hacerlo con Podemos con el PSOE y con quien haga falta", ha dicho, en rueda de prensa este martes donde ha insistido en que "no puede ser que el que ha sido el número dos del Gobierno", el presidente andaluz de Ciudadanos, Juan Marín, por su "casticismo frívolo" aboque a Andalucía a unas elecciones sin que se concrete la "herramienta principal" para las inversiones que son los presupuestos.

El popular ha explicado que el hecho de que el PSOE lleve los presupuestos al Parlamento serviría para "dar tranquilidad y normalidad" a la vida política y "les da a los partidos para negociar con el PSOE la aprobación". Además, a su juicio, Podemos "ha dicho que está dispuesto" y Ciudadanos "se vería en la obligación de no contraponer los intereses generales de los andaluces por el hecho de que se de o no una condición de aforados o no aforados". "El PP estaría dispuesto a unos mínimos por los que sentarse a hablar", ha repetido.

Con todo, ha acusado a la presidenta de la Junta de "olvidarse" de los presupuestos para el ejercicio 2019 y de otras cosas, como la reivindicación de un nuevo modelo de financiación. "Ha tomado dos caminos contrarios, el primero no traernos a la Cámara las cuentas como sí hizo en 2018 y segundo fiar el mayor gasto de futuro de Andalucía a un mayor endeudamiendo a consecuencia del reparto del déficit", ha resumido.

Para Venzal, hay una "realidad incuestionable" y es que no traer los presupuestos a la Cámara va a hacer que el "catalizador", que es la inversión pública, "no esté a punto cuanto llegue enero del año que viene".

Así, si se decide "convocar irresponsablemente elecciones" no habrá presupuestos antes del 31 de diciembre y la tramitación de unas cuentas para 2019 podría retrasarse hasta mediados del año, puesto que sería necesario esperar a acontecimientos como la constitución del Parlamento y del nuevo Gobierno para comenzar la elaboración y tramitación de dichos presupuestos.

Esperar a todo esto para tener una cuentas sería una "frivolidad", a juicio del popular, quien ha invitado a Susana Díaz a abandonar el "miedo" hacia las sentencias y a aprobar unas cuentas antes de que se acuda a las urnas. "Primero el trabajo y luego el sainete", ha aseverado.

Por eso, Venzal ha abogado porque se lleven ya unos presupuestos a la Cámara andaluza para que se puedan aprobar y, cuando haya un nuevo gobierno autonómico, se puedan hacer las modificaciones presupuestarias precisas, pero que haya una base sobre la que trabajar y "no se paralice a un gobierno seis meses".

"Nosotros estamos dispuestos a trabajar en la aprobación de unos presupuestos para que el gobierno que venga los modifique en los términos que quiera", ha reiterado, al tiempo que ha indicado que los presupuestos sobre los que se debe trabajar para 2019 deben contar con dos premisas: las reformas "estructurales necesarias" para que en Andalucía se solucionen "ese problema de paro endémico" y el cumplimiento de los objetivos de déficit.

Venzal ha remachado que hay que "ser serios" y "poner en carga" en presupuesto de la Junta llevándolo al Parlamento porque "todo lo demás es frivolidad". En este sentido, considera que el debate no debe ser "frívolo" y centrarse en "aforamientos o no aforamientos" sino en "dónde están los presupuestos e inversiones para Andalucía" para el año 2019 y qué va a ser de las "inversiones comprometidas" y las mejoras en la sanidad y en la educación.

El popular ha insistido en la importancia de la cuentas porque se viene "un año clave" para la economía andaluza donde, según ha continuado, no conviene "repetir errores". En este punto ha señalado que los factores económicos apuntan a una "desaceleración económica española y andaluza" que "se podría agravar" si no se es "responsable" y no se ponen encima de la mesa unos presupuestos para Andalucía.