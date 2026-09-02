PP-A, sobre el "escándalo" de fondos de formación: "El manantial inagotable de la corrupción del PSOE-A sigue brotando"

El portavoz del grupo parlamentario popular, Toni Martín, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía. A 2 de septiembre de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces de los grupos - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP-A en el Parlamento andaluz, Toni Martín, ha manifestado este miércoles, en relación con las últimas informaciones sobre el caso de los fondos de formación para el empleo, que el "el manantial inagotable de la corrupción" de la etapa del PSOE-A en la Junta "sigue brotando décadas después".

En rueda de prensa, Martín ha hecho referencia a una información publicada este miércoles por el diario ABC, en la que se indica que la UCO "confirma un fraude masivo de fondos de formación para parados con el PSOE en Andalucía", con "950 millones de euros en ayudas sin justificar".

Este "escándalo" de los fondos de formación para el empleo, según Martín, evidencia el "manantial inagotable de la corrupción del PSOE de Andalucía, que sigue brotando décadas después".

"Este fue un caso que afectaba directamente en torno a 3.000 millones de euros de dinero público que se repartieron sin los controles pertinentes entre diversas entidades, entre los años 2009 y 2012", ha indicado Martín, quien ha agregado que ahora, un "atestado policial, de nuevo, ve muy posible que detrás de este escándalo hubiera una trama organizada desde el Gobierno de Andalucía para evitar la fiscalización en la concesión de esos fondos".

Asimismo, ha expuesto que se "abre la puerta a la posibilidad de que sean encausados e investigados los responsables políticos de esta supuesta trama, que, de nuevo, vuelve a poner sobre la mesa la etapa más negra de la corrupción de los gobiernos socialistas de Andalucía".