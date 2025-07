PP-A espera apoyo de Vox para nombrar nueva Defensora del Pueblo: "Cuando hemos llegado a acuerdos, siempre ha cumplido"

SEVILLA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PP-A ha confiado este miércoles en contar con el apoyo de Vox para nombrar a Rosario García como nueva Defensora del Pueblo Andaluz, apuntando que, concretamente, el portavoz de ese grupo, Manuel Gavira, siempre ha "cumplido su palabra" cuando se han alcanzado "acuerdos".

En rueda de prensa, el portavoz parlamentario del PP-A, Toni Martín, no ha dicho claramente si se ha cerrado un acuerdo con Vox para el nombramiento de Rosario García (actual presidenta de Cruz Roja Andalucía) como nueva Defensora del Pueblo Andaluz, pero sí ha expresado que ha habido "negociación" con el portavoz parlamentario de Vox y que siempre que han llegado a "acuerdos", ha cumplido "su palabra".

El Pleno del Parlamento votará en la tarde de este miércoles el nombramiento del magistrado Francisco de Paula Sánchez Zamorano como nuevo director de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción. Para que resulte elegido para el cargo, necesitará, en una primera votación, el apoyo de los tres quintos de la Cámara, 66 diputados, como exige la ley de creación de la oficina y, si no los consigue, se pospondrá su designación hasta la próxima sesión plenaria, cuando entonces bastará la mayoría absoluta del Parlamento, el apoyo de 55 diputados y que ostenta el PP-A (58).

En este sentido, Martín ha manifestado que no es imprescidible para ese cargo contar con un acuerdo con ningún otro partido, cosa que, en cambio no ocurre, para elegir a la persona al frente del Defensor del Pueblo Andaluz, ya que no basta, en ningún caso, sólo con la mayoría absoluta del PP-A.

Pese a que Manuel Gavira haya querido dejar claro este miércoles que no hay "ningún acuerdo" cerrado con el PP-A para la elección de la persona al frente del Defensor del Pueblo Andaluz, Toni Martín ha señalado que puede entender la "presiones" o circunstancias internas en Vox, pero que está convencido de que el portavoz parlamentario de ese partido "como siempre ha hecho, cumplirá su palabra y su compromiso".

"Siempre he mantenido que es una persona de palabra y mientras no demuestre lo contrario, yo voy a seguir manteniendo que el señor Gaviria es una persona de palabra", ha insistido Toni Martín.

De otro lado, ha criticado el rechazo del PSOE-A al nombramiento de Rosario García como nueva Defensora del Pueblo Andaluz por el hecho de que en unas elecciones municipales hace años fuera en una lista del PP al Ayuntamiento de Cádiz como "independiente".

Ha trasladado al PSOE-A que el PP no tuvo ningún problema, por ejemplo, en apoyar a Ángel Gabilondo como actual Defensor del Pueblo en España, después de que fuera ministro en el Gobierno central con el PSOE y candidato socialista a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Ha añadido que el PSOE tampoco tuvo problema en apoyar el nombramiento de Soledad Becerril, que tuvo varios cargos destacados en el PP, como Defensora del Pueblo.

Así, Martín ha criticado que el PSOE-A trate de "denigrar" a Rosario García como candidata a nueva Defensora del Pueblo Andaluz pese a su importante trayectoria profesional, lo que evidencia que ese partido es "antisistema" y que "no sirve para nada ni tiene ninguna utilidad".