El PP exige el desbroce de las principales vías de Jaén ante "el abandono y falta de gestión" del Ayuntamiento

JAÉN 1 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Jaén ha pedido el desbroce "inmediato" de las principales vías de Jaén ante el estado de "abandono" en el que se encuentra la ciudad, con especial incidencia en los alcorques, medianas, rotondas y aceras "invadidas por jaramagos, hierbas altas y suciedad". Una situación que refleja la "absoluta dejadez" del equipo de Gobierno del PSOE y Jaén Merece Más (JM+), con Julio Millán al frente.

En este sentido, ha señalado en una nota que "la máxima del equipo de gobierno era que no quedara ningún alcorque vacío. Pues bien, lo han conseguido", ha ironizado. A continuación, ha puntualizado que "es cierto que los alcorques no están vacíos, pero no precisamente de árboles, sino de jaramagos, suciedad y una imagen lamentable para la ciudad".

El concejal popular Antonio Losa ha denunciado que "el Partido Socialista ha convertido los alcorques de Jaén en símbolos del abandono". Así, ha arremetido contra las políticas medioambientales del alcalde Millán y de su socio de gobierno, JM+, cuya primera primavera al frente de la Concejalía de Medio Ambiente "está siendo un ejemplo claro de la nefasta gestión que se está llevando a cabo tanto desde el área como desde el conjunto del Ayuntamiento".

Así, ha instado al alcalde que "salga a la calle, a que se levante del sillón en el que se sentó hace más de 100 días creyendo que estaba en un hotel de cinco estrellas", para reclamarle que "visite los barrios y escuche a los vecinos". Desde el PP han tendido la mano para recorrer con él, "uno por uno, todos los puntos negros de la ciudad, porque esto no es un caso aislado". "Jaén entero está en un estado deplorable", ha remarcado.

El edil popular ha puesto como ejemplo la avenida Ruiz Jiménez, donde "los alcorques están colmatados de malas hierbas en una zona llena de centros educativos, lo que impide el crecimiento de los árboles y representa un foco de insalubridad y abandono". "Esto no es una cuestión estética, es una cuestión de dignidad para una ciudad que merece mucho más que esta gestión negligente", ha dicho.

Además, Losa ha denunciado lo que ha calificado como "políticas remolque" por parte del alcalde. "Hace una semana denunciamos el estado deplorable en el que se encontraba el interior de la iglesia de San Miguel y tras casi dos meses de abandono, el pasado miércoles realizaron labores de desbroce. Esto es una prueba más de la política de salto de mata que está ejecutando el equipo de Gobierno que van siempre detrás del problema, sin planificación, sin rumbo", ha afirmado.

En este sentido, ha criticado al concejal de Medio Ambiente, José María Cano, quien hace apenas cinco días anunciaba una actuación "para adelantarse al aumento de las temperaturas y las lluvias". "La realidad demuestra justo lo contrario: no solo no se han anticipado, sino que han llegado tarde, con una ejecución deficiente y sin cubrir todos los barrios. La ciudad está invadida por la maleza y el abandono, mientras el alcalde y su equipo siguen centrados en la propaganda", ha sentenciado Losa.

"El PP seguirá fiscalizando y señalando todos los puntos en los que el Ayuntamiento no cumple. Si el gobierno municipal necesita que les digamos dónde, cómo y cuándo tienen que trabajar, lo haremos. Jaén no puede permitirse seguir en manos de una gestión tan improvisada, tan fallida y tan desconectada de la realidad", ha concluido.