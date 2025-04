PP exige a la Diputación de Jaén que inicie de forma "inmediata" la rehabilitación de la iglesia de Santo Domingo

JAÉN 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP ha exigido a la Diputación de Jaén que inicie de forma "inmediata" las obras de rehabilitación de la iglesia de Santo Domingo, en el casco antiguo de la capital jiennense.

Se trata, según ha manifestado el diputado del PP Antonio Losa, de "no poner en peligro" tres millones de euros de fondos europeos Next Generation concedidos para revitalizar este Bien de Interés Cultural (BIC). Según Losa, son fondos que "se pueden perder", ya que las obras tienen que estar ejecutadas en menos de once meses.

El diputado popular ha reprochado al presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, que montara "un teatrillo" para pedir las llaves al Gobierno andaluz, cuando desde la Junta de Andalucía se "ha dado todos los permisos en tiempo y forma, con la autorización para entrar a realizar las obras concedida ya en 2023".

"Ahora de nuevo se ve que se le ha pasado la prisa porque a día de hoy sigue sin haber ni una máquina ni un trabajador, nada de nada", ha dicho Losa, que también ha mostrado su preocupación por "la parálisis actual" después de que el Ayuntamiento haya paralizado por "una pataleta" las obras que la Junta estaba ejecutando en la cubierta de esta iglesia.

Losa ha manifestado que "tristemente no es la primera vez que la ciudad de Jaén pierde millones de euros por la incompetencia y el retraso en la ejecución de obras del PSOE". Por eso, ha pedido "seriedad y altura de miras", para que al final no pierdan los jiennenses.