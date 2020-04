El PP exige a Entrena "que en lugar de rendir pleitesía a Sánchez defienda a los granadinos"

GRANADA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP de Granada, Inmaculada Hernández, ha exigido este domingo al secretario general del PSOE de Granada, José Entrena, "responsabilidad" y "que en lugar de rendir pleitesía a Pedro Sánchez y ocultar su negligente gestión de la crisis sanitaria defienda los intereses de los granadinos, exigiendo al Gobierno de una vez eficacia, medios materiales y recursos económicos" para salir de la crisis del coronavirus (Covid-19).

La popular se pronuncia así en una nota de prensa después de que el Partido Socialista de Granada haya editado un vídeo para mostrar su apoyo al Gobierno de España y "alabar su gestión". "¿No sienten vergüenza de un Gobierno negligente que no es capaz de decretar luto oficial en señal de respeto por los más de 23 mil fallecidos en nuestro país?", se pregunta Hernández.

Según relata, en este vídeo algunos alcaldes socialistas hablan de mesura, un Gobierno decidido y valiente, y culmina con la frase Granada apoya al Gobierno, pero la popular considera "bochornoso" que el PSOE de Granada hable de mesura "cuando Pedro Sánchez ha derrochado millones en test y mascarillas defectuosos", o que hablen de "decisión y valentía" cuando sus decisiones "han ido en todo momento un paso por detrás del virus"

En este punto ahonda en que "desoyeron" las recomendaciones de la OMS y en marzo decían que en España no habría como mucho más allá de algún caso diagnosticado. En este mismo sentido, se ha preguntado cómo pueden hablar de decisión cuando los sanitarios, el sector primario, los sindicatos policiales y de prisiones y demás colectivos en riesgo de contagio "le han reclamado desde el primer momento EPI" y en Andalucía "hemos tenido que anticiparnos y autoabastecernos porque los medios del Gobierno de España han llegado tarde y con cuentagotas".

"El Gobierno de España ha pasado de no enterarse de la magnitud de esta crisis a echarnos la culpa de todo al PP con tal de evadir su responsabilidad como mando único", asevera.

"Nos preguntamos si en el PSOE de Granada no oyen las caceroladas en las ventanas de los vecinos que protestan por la nefasta gestión del Gobierno de España, o si, por el contrario, solo escuchan las caceroladas partidistas que promueve su socio de gobierno", en alusión al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias.

En esta línea, recuerda que Pedro Sánchez "ha aprovechado esta situación para ceder a presiones" y "colarnos" a Pablo Iglesias en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), y han contemplado como él "dijo que iba a hacerse cargo de las residencias y su única gestión fue desentenderse cuando constató que la situación se le había ido de las manos".

"¿Considera mesura el PSOE de Granada que la primera medida del Gobierno de Sánchez, en marzo, haya sido recomendar a las residencias de personas mayores se aplicara para el coronavirus el mismo protocolo que para la gripe?", se pregunta, "porque si es así les decimos que están muy confundidos, lo que han sido son negligentes".

Por todo ello, le pide a José Entrena, también presidente de la Diputación de Granada, que si han hecho ese vídeo por indicación de sus superiores "para tapar el sonido de las caceroladas en protesta por la gestión de Sánchez", recuerden que "su deber y obligación es defender los intereses, la salud y la prosperidad de los granadinos, y no los intereses de su presidente negligente, que pasará a la historia por ser el peor presidente de España".

Además, "por mucho vídeo que hagan para desviar la atención sobre las caceroladas contra la gestión de Sánchez, estas retumban a lo largo y ancho de España, no podrán taparlas". Asimismo, "le reclamamos que no utilice el hashtag 'Granada apoya al Gobierno', porque Granada no es el PSOE y serán los granadinos quienes decidan a quien apoyan", concluye la portavoz del Partido Popular de Granada.