PP-A exige "explicaciones y responsabilidades políticas" a Montero ante registro de la UCO en el Ministerio de Hacienda

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, este viernes - PP-A

CÓRDOBA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, ha exigido a la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, "explicaciones y responsabilidades políticas" ante el registro, este viernes, de la UCO en su ministerio.

En rueda de prensa, Repullo ha trasladado el "máximo respeto" al trabajo de la Guardia Civil, la Policía Nacional y los tribunales de justicia, y ha pedido "claridad, explicaciones y responsabilidades políticas" a la ministra de Hacienda.

Ha indicado que la reciente detención del que fuera presidente de la SEPI Vicente Fernández demuestra que María Jesús Montero "no es ninguna espectadora, sino que es cómplice y la máxima responsable de una trama marcada por la opacidad" y que recuerda al "peor pasado reciente".

"La detención de Vicente Fernández es clave, porque es el hombre al que ella, y solamente ella, puso al frente de una institución tan importante como la SEPI, porque ya habían trabajado codo con codo en la Junta cuando gobernaba el PSOE", ha señalado en referencia a Montero.

A su juicio, la vicepresidenta primera del Gobierno "representa el peor pasado reciente de Andalucía" y ha criticado que de sus palabras sobre Fernández se deduzca que, "por lo visto, no conocía prácticamente de nada a su mano derecha, a quien enchufó".

Ha insistido en que Montero representa "el peor pasado reciente del PSOE: los ERE, esa política mezquina que sólo piensa en sillones y en mantenerse en el poder".

"Se está dibujando un patrón muy preocupante que define la trama que tienen organizada dentro del Gobierno y del PSOE y la opacidad con la que se gestiona" lo público, según ha señalado el dirigente del PP-A.

Repullo se ha mostrado convencido de que María Jesús Montero "lo sabía, lo ocultó y, por tanto, es la cómplice de esta trama que ayer tuvo uno de sus episodios más destacados", por lo que le ha pedido que "no siga engañando", porque "los andaluces merecen que se les trate con seriedad y, sobre todo, con respeto".

Por ello, ha exigido que Montero "dé explicaciones públicas y completas sobre los casos de presunta corrupción que estaban pasando en la SEPI"; "que se asuman las responsabilidades políticas de aquellos nombramientos y esa falta absoluta de control" del Gobierno de Pedro Sánchez, y "que dejen de tapar con mentiras, que cuenten la realidad y que no sigan dañando algo tan importante como son las instituciones de este país".

Para Antonio Repullo, Andalucía merece ser "tratada con transparencia y que lo público, como está haciendo el Gobierno de Juanma Moreno, esté al servicio de la gente, y no de una trama presuntamente corrupta", como está "dejando patente Montero y el retroceso que representa, esa vuelta al pasado que Andalucía ya superó".

Ha agregado que, con el Ejecutivo del PP-A, Andalucía ya conoce una "forma muy diferente de hacer política y evidentemente no olvida aquellas políticas que llevaron a cabo el PSOE y no va a olvidar lo que está haciendo Montero en esta última semana al frente del Ministerio de Hacienda, ocultando y siendo cómplice de todas estas situaciones".

"Estoy convencido de que los andaluces ni toleran ni van a tolerar que se les trate de ocultar esta trama de un círculo muy cercano a la señora Montero", ha señalado.