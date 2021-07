PP-A exige al Gobierno "lealtad institucional" con Andalucía: "Ni más ni menos dinero y derechos que a otras ccaa"

SEVILLA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía, José Antonio Nieto, ha anunciado este miércoles que llevarán al Pleno de la próxima semana una proposición no de ley pidiendo "colaboración, cooperación, lealtad institucional y mutuo auxilio entre la comunidad autónoma de Andalucía y el Estado español". Ha indicado que Andalucía quiere "ni más ni menos dinero o derechos" que otras comunidades.

"Exigimos lealtad institucional para Andalucía por parte del Gobierno de España, porque no queremos para nuestra tierra ni más ni menos dinero que a los otros territorios, ni tampoco ni más ni menos derechos que el resto de ccaa", según ha dicho en rueda de prensa.

Así, la iniciativa parlamentaria "agrupa una serie de reivindicaciones en torno a esa lealtad institucional y reparto equitativo en materia económica y de financiación" y ha mostrado su confianza en que sirva para "lograr acuerdo y unanimidad" en la Cámara para que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "pueda fijar una posición andaluza en aspectos básicos para nuestra comunidad", como una nueva financiación autonómica, los recursos procedentes de los Next Generation y los fondos Covid, "que hasta ahora se han repartido con diferentes criterios en cada convocatoria y siempre beneficiando a los mismos territorios y perdiendo Andalucía".

Nieto ha reiterado la necesidad de "volver a la lealtad" por parte del Gobierno de España "cuanto antes, porque Andalucía pierde cuatro millones cada día que pasa por la infrafinanciación y muchos recursos más por el maltrato sistemático que se le está dando por parte del Ejecutivo central".

Además, según ha dicho, "no podemos trabajar en condiciones adecuadas en proyectos en torno a los Next Generation necesarios para impulsar la economía andaluza", ya que "no conocemos los criterios que marca el Gobierno de España" para su aplicación.

Nieto ha mostrado sus dudas sobre si todas las ccaa están en la misma situación que Andalucía respecto a esto último porque, "fuera de focos, parece que a algunas comunidades se les está dando más información que a otras, y a algunas ninguna".

Por tanto, a su juicio, "eso causa que cuando se reúnan a todas, se les dé un corto plazo para presentar los proyectos en los que algunas llevarán mucho tiempo trabajando y otras tengamos que hacer un esprint".

"EL PSOE-A ABANDONÓ SISTEMÁTICAMENTE LA SANIDAD"

De otro lado, el portavoz parlamentario ha manifestado que sorprende que el candidato del PSOE-A a la Presidencia de la Junta, Juan Espadas, no pare de convocar reuniones ahora en materia sanitaria cuando fue parte de los gobiernos autonómicos que "abandonaron sistemáticamente la sanidad andaluza, que redujeron recursos y efectivos sanitarios en nuestra tierra, y que no abrieron instalaciones".

Respecto a ello, ha recordado el Hospital Militar de Sevilla, que el candidato socialista "no defendió como consejero ni como alcalde, y ahora parece que le ha vuelto a aparecer esa preocupación por la sanidad andaluza", algo a lo que Nieto ha dado la "bienvenida" porque así se suma "a la tarea en la que hace mucho que está el Gobierno de Juanma Moreno y el Partido Popular".

Por último, ha añadido la "preocupación por que en un momento crítico de la pandemia se reduzca a la mitad el reparto de vacunas y no haya respuesta sobre cuántas van a ser las dosis que nos van a mandar en las próximas semanas para evitar una quinta ola y proteger a una importante parte de la población".