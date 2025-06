El PP exige al Gobierno medidas "urgentes" para el sector del cereal

CÓRDOBA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La senadora del PP por Córdoba y portavoz de Agricultura en el Senado, Lorena Guerra, ha informado este martes sobre la moción aprobada por su partido en el Senado de España reclamando al Gobierno central medidas "urgentes y directas" para el sector del cereal, "que ya no puede aguantar más".

Así lo ha asegurado la senadora en una rueda de prensa, en la que ha apuntado que "en las últimas semanas se ve cómo los precios del cereal siguen desplomados, vender por debajo de lo que cuesta producir se ha convertido en norma, y ante eso el Gobierno de Sánchez y Montero se dedica a negar la realidad".

Por ello, el Grupo del PP en el Senado ha presentado una moción, que ha sido aprobada este lunes en la Comisión de Agricultura, "a pesar del voto en contra del PSOE", en la que "se exigen ayudas directas y reales para el sector del cereal, no limosnas disfrazadas de plan de choque".

Además, el PP reclama "controles duros a las importaciones desleales de países que no cumplen ni una mínima norma ambiental, laboral o sanitaria", como ha argumentado la senadora, así como "una revisión inmediata de las políticas verdes que están llenando de burocracia al agricultor, pero no de futuro, y sobre todo pedimos justicia para el campo, no promesas vacías".

Guerra ha lamentado que "el PSOE ha vuelto a votar en contra de una iniciativa que reclama medidas urgentes para el sector primario". "Han votado en contra de los agricultores, en contra de la dignidad del campo, en contra de quienes están tirando la toalla porque no les salen los números, ni las fuerzas", ha subrayado, para remarcar que "no se puede estar todo el día hablando de sostenibilidad mientras se asfixia a quien produce". "No se puede hablar de igualdad cuando se abandona al mundo rural", ha apostillado.

La portavoz de Agricultura en el Senado ha asegurado que "hay agricultores planteando dejar sus explotaciones porque no pueden más, y después de toda una vida levantando su explotación, van a tener que cerrar porque no pueden ni cubrir costes". "Y mientras el ministro Planas dice que todo va bien", ha reprochado.

Al respecto, la popular ha afirmado que desde el PP van a "seguir donde hay que estar con los agricultores y ganaderos, con quienes madrugan cada día, siembran, y cosechan, porque el campo no es pasado, es presente y es futuro". "Sin campo no hay país, y en Córdoba lo sabemos muy bien", ha defendido.