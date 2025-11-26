El PP exige al Gobierno "respeto a Granada" y "plazos claros" para la conexión con el Corredor Mediterráneo

El diputado del PP Carlos Rojas. - PP

GRANADA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional del PP Carlos Rojas ha lamentado que el ministro de Transportes, Óscar Puente, se "haya negado" esta semana a concretar plazos para la conexión con el Corredor Mediterráneo, "una infraestructura vital para el desarrollo económico de la provincia de Granada y especialmente de la costa".

Rojas ha señalado que "los granadinos no merecen más excusas, necesitan certezas y plazos claros"; y cree que el Gobierno "lleva demasiado tiempo jugando con la paciencia de una provincia que necesita inversiones con urgencia para mejorar la conectividad y poder competir".

El parlamentario popular ha reclamado al ministro Óscar Puente "más hechos y menos faltas de respeto ante el abandono sistemático de las infraestructuras de Granada, como en este caso, el del tren Granada-Motril o la conexión Guadix-Baza-Lorca".

Junto a ello, ha destacado el "clamor" de instituciones, organizaciones empresariales y sociedad civil por hacer realidad la conexión con el Corredor Mediterráneo. "Esta infraestructura sería un motor de oportunidades, generando inversiones y empleos para potenciar la economía de Granada y su costa".

Ante la "parálisis del Ejecutivo", Rojas ha advertido de que "la ausencia de Presupuestos Generales del Estado es la prueba clara de que este Gobierno no da más de sí y la única salida es dar la voz a los españoles en las urnas".

El diputado ha concluido que "el PP seguirá defendiendo en las Cortes Generales los intereses de Granada frente a un Gobierno que sigue enfrascado en los múltiples casos de corrupción que acorralan a Sánchez y en satisfacer a sus socios independentistas".