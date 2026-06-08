PP-A exige a Montero que aclare si "tuvo conocimiento o participó" en el origen de la "trama para proteger a Sánchez"

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, este lunes en Sevilla - PP ANDALUZ

SEVILLA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PP-A ha exigido este lunes a la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, que aclare si "tuvo conocimiento o participó" en el origen de la "trama dentro de la estructura socialista para intentar proteger a Pedro Sánchez y a su familia de las investigaciones judiciales que tenían encima", en referencia al 'caso Leire Díez'.

Así se ha pronunciado en rueda de prensa en Sevilla, el secretario general del PP-A, Antonio Repullo, quien ha criticado que, desde el pasado 17 de mayo, día de las elecciones andaluzas, Montero no haya "dado ninguna explicación a los escándalos en el PSOE y en el Gobierno", sobre todo, cuando el Ministerio de Hacienda, del que ha sido titular durante años hasta que lo dejó para optar a la Presidencia de la Junta en las elecciones del 17 de mayo, "está en el centro de la trama de los escándalos" del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y de "la fontanera Leire Díez".

Ha añadido que, "desgraciadamente, de nuevo de la mano del PSOE, Andalucía vuelve a aparecer en esos escándalos y en esa trama presuntamente delictiva", en el marco del 'caso Leire Díez', con nombres como el exvicepresidente de la Junta Gaspar Zarrías, "símbolo de una etapa muy concreta de Andalucía, la de los ERE".

Ha señalado que, en el marco de las investigaciones, también ha aparecido el nombre de la jueza Mercedes Alaya, puesto que, "al parecer", el policía Rafael Salvador, que participó en investigaciones vinculadas a la causa de los ERE irregulares, según el "sumario, habría recibido indicaciones para elaborar material contra la magistrada", quien se dedicó a instruir "algunas de las causas más importantes de corrupción del socialismo andaluz".

"Que alguien intentara desacreditarla, debilitar su trabajo o construir un relato contra ella no sólo afecta a la persona, también a la confianza en la Justicia y, por supuesto, a la memoria democrática de Andalucía", ha manifestado.

Repullo ha indicado que en el 'caso Leire Díez' aparece "una figura importante, la de Vicente Fernández", que fue interventor de la Junta de Andalucía en la etapa del PSOE-A y al que Montero "colocó" de presidente de la SEPI, "piedra angular de la trama que salpica al Gobierno de Pedro Sánchez".

"La SEPI aparece vinculada a distintas ramificaciones de estos casos y la responsabilidad política de Montero no podemos pretender que se evapore", ha agregado el dirigente del PP-A.

A su juicio, cuando un "organismo público tan relevante como la SEPI aparece una y otra vez en informaciones relacionadas con una presunta trama de corrupción y de pago de comisiones ilegales, la obligación de una dirigente pública no es venir a atacar a la única opción de gobierno que ha sido elegida mayoritariamente por los andaluces --en referencia al PP-A--, sino comparecer para aclarar y para responder".

Para Repullo, la secretaria general del PSOE-A y vicesecretaria general del PSOE, "número dos del sanchismo", no puede venir a Andalucía a "plantear exigencias a los demás mientras evita dar explicaciones de lo que ocurrió en el ámbito de su responsabilidad".

"No puede pretender dar lecciones a la vez que guarda silencio cuando se le pregunta sobre la SEPI y sobre Vicente Fernández", ha añadido Antonio Repullo, quien ha insistido en pedir "explicaciones" a la dirigente del PSOE-A sobre "por qué tantos nombres del socialismo andaluz vuelven a aparecer alrededor de los mismos métodos y de las mismas zonas oscuras que, desgraciadamente, ya conocemos en Andalucía".