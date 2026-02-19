PP exige un plan de choque urgente para asfaltar la ciudad de Jaén

Archivo - El concejal popular en el Ayuntamiento de Jaén Antonio Losa/Archivo - PP JAÉN - Archivo

JAÉN 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Jaén ha calificado de "claramente insuficiente" el plan de bacheo iniciado por el equipo de gobierno (PSOE y Jaén Merece Más) y ha exigido la puesta en marcha de un plan de choque de asfaltado que permita actuar de forma integral en muchas vías de la ciudad que "ya no soportan más bacheo".

El concejal del Grupo Popular Antonio Losa ha advertido de que el estado actual del firme en numerosos barrios de la capital, agravado tras las últimas borrascas, supone "un riesgo evidente para la seguridad de conductores, motoristas, ciclistas y peatones". "Ya no estamos hablando de pequeños baches, sino de auténticos socavones que ponen en peligro la integridad física de los jiennenses", ha dicho Losa.

Losa ha lamentado que el equipo de gobierno "se haya instalado en el bacheo como único mecanismo de conservación", una práctica que, según ha explicado, solo es útil para el mantenimiento ordinario y para desperfectos puntuales, pero "no para el deterioro estructural que presentan muchas calles".

"Hay vías que ya no soportan más parches; se está bacheando sobre bacheos anteriores desde hace más de un año en zonas como el barrio del Bulevar, junto al centro de salud, sin que se adopte una solución definitiva", ha subrayado.

El concejal ha apuntado que el presupuesto municipal recientemente aprobado contempla una partida cercana a los cinco millones de euros destinada a conservación y mantenimiento viario. Para Losa, "es el momento de destinar entre tres y cuatro millones de euros a un plan ambicioso que permita intervenir en entre 150 y 180 calles de Jaén".

Finalmente, Antonio Losa ha exigido al alcalde y al área de Mantenimiento Urbano que se sienten de manera urgente con los técnicos municipales y articulen "un plan de choque real y ambicioso". "Jaén no puede seguir siendo una ciudad de parches. Los vecinos necesitan unos servicios públicos eficaces, una planificación seria y un Ayuntamiento que piense en el futuro y no en salir del paso", ha concluido.