PP exige al PSOE y a Subdelegación que eviten el cierre de mesas electorales en pequeños núcleos de población de Jaén

JAÉN, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Jaén, Miguel Contreras, ha exigido al PSOE y a la Subdelegación del Gobierno de España en Jaén que defiendan a los pequeños núcleos de población de la provincia de Jaén y eviten el cierre de mesas electorales de cara al próximo 28 de mayo.

"Vamos a dar la batalla para que no se suprima ni una sola mesa electoral las próximas elecciones del 28 de mayo", ha dicho en un comunicado el vicesecretario de Acción Política y Comunicación del PP de Jaén, Miguel Contreras, que ha añadido que es "indecente" que el PSOE pregone "su supuesta defensa del mundo rural y su lucha contra la despoblación y al mismo tiempo suprima mesas electorales para dificultar el derecho más básico que es del ejercicio del voto".

Por eso, ha exigido a la subdelegada del Gobierno de España en Jaén, Catalina Madueño, que "no se quede en su eterna posición de brazos cruzados y defienda a los pequeños núcleos que ven como por una decisión de su Gobierno van a perder la mesa electoral".

Ha añadido que la decisión de supresión de mesas electorales en núcleos como El Porrosillo, Miraelrio, Cañada Catena, Carchel, Hoya del Salobral, Belerda, Las Escuelas y otras zonas de la provincia de Jaén, es "claramente un nuevo ataque del Gobierno de Pedro Sánchez a la democracia" y así lo han manifestado los propios alcaldes socialistas de los que "esperamos que se unan en la defensa de los intereses y derechos de sus vecinos y no se empeñen en respetar el argumentario que les llegue de Ferraz".

También se ha dirigido al secretario general del PSOE de Jaén y presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, como "supuesto defensor de todos los jiennenses independientemente del lugar en el que vivan" para que sea capaz "de una vez de exigir respeto a los pequeños núcleos".

Para el dirigente popular es "inadmisible" que el Gobierno de España suprima estas mesas con la excusa del coste que supone mantenerlas, y ahora "invite a los ayuntamientos a que establezcan sistemas de transporte para trasladar a los vecinos a fin de que puedan ejercer su derecho al voto".

"Es muy triste que piensen solo a nivel económico y no valoren que hay muchas personas mayores con muchas dificultades para desplazarse a la mesa electoral", ha afirmado Contreras, al tiempo que ha subrayado que "cada cita electoral es "una fiesta de la democracia, un día muy importante en el que todos tenemos derecho a votar e, independientemente del coste, eso debe velar por encima de todo".

Ha indicado que "el gasto que supone mantener la mesa es inferior al gasto que tendrán que asumir los ayuntamientos o la propia administración central para poner a disposición autobuses y vehículos adaptados para facilitar el desplazamiento".

Según Contreras, el PSOE está "vaciando nuestros pueblos con este tipo de decisiones mientras Reyes no dice nada, calladito no vaya a ser que Sánchez lo quite de su sillón que es lo único que parece importarle porque es evidente que lo que son las pequeñas poblaciones le importan muy poco y considera los votos de estos núcleos de población de tercera categoría".

Por todo ello, ya han comenzado a interponerse las primeras reclamaciones por parte de alcaldes como el de Cárcheles o Arquillos por lo que desde el PP se espera que "el resto de alcaldes también estén realizando alegaciones". Desde el PP se va a facilitar un modelo de reclamación a todos los electores que "ven como se suprime su mesa para que presenten alegaciones cuando se conozca oficialmente la distribución", ha concluido Contreras.