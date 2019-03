PP-A exige a Susana Díaz que explique "los números de la vergüenza" de su gestión

Publicado 20/03/2019 14:04:01 CET

SEVILLA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Parlamento de Andalucía, José Antonio Nieto, ha exigido este miércoles a la secretaria general del PSOE-A y expresidenta de la JUnta, Susana Díaz, y al resto de dirigentes socialistas que expliquen "los números de la

vergüenza" que estamos conociendo de su gestión, ya que "su incapacidad ha lastrado el desarrollo de Andalucía y, en la peor crisis que se recuerda, el gobierno socialista tenía herramientas y recursos que no llegaban a los andaluces".

En rueda de prensa, Nieto ha dicho que "ya está bien de que los socialistas sigan negando la mayor cuando los datos se están acreditando reiteradamente de forma oficial". Se refería así a los datos aportados este martes por el Gobierno andaluz, "que superan lo que podíamos imaginar y constatan la ineptitud

absoluta del anterior ejecutivo para gestionar los intereses de los andaluces".

El portavoz popular ha destacado que hay 1.867 millones de euros en subvenciones que no se han justificado, de los que 900 millones ya se han perdido definitivamente, porque las reclamaciones han prescrito.

También ha indicado que 500.000 euros se pierden cada día por no exigir las deudas pendientes y que hay 3.400 millones en impuestos y tributos sin cobrar y "no sabemos si por mala gestión o es que no se cobran selectivamente y mientras subían los impuestos a los ciudadanos, a otros por la razón que sea no se les cobra".

Nieto su subrayado que solo en el presupuesto de 2018 no se gastaron 2.244 millones de euros, lo que equivale al l.4% del PIB andaluz. "Son propuestas que hicieron, que fueron prometiendo por las provincias, que estaban en el presupuesto pero no fueron capaces de aplicar", ha señalado.

Tras apunar también que "en la tierra del paro dejaron sin ejecución 909 millones de euros en la Consejería de Empleo", Nieto ha advertido que "no es que 2018 fuera un año negro para el PSOE sino que fue un año más, ya que en la última década han dejado sin ejecutar casi 27.000 millones de euros, lo que supone 2.440 millones de media".

Ha explicado que en los últimos diez años se ha dejado de utilizar casi un presupuesto anual de la comunidad autónoma y ha destacado que mientras este dinero no se utilizaba por

"ineficacia e ineptitud", el gobierno socialista, que "durante años se ha autodeclarado defensor de los más débiles, humillaba y escondía a los más débiles".

Se refería así a los 34.000 andaluces que el anterior ejecutivo no habría contabilizado en las listas de espera de dependencia. "Son andaluces que no han existido para la Junta de Andalucía", ha afirmado Nieto, quien ha puesto en valor el plan de choque de 77 millones de euros que pondrá en marcha el nuevo gobierno para "acabar con esta vergüenza".