PP-A exigirá al Gobierno central en el Parlamento que abandone la "desidia" y tome medidas contra el narcotráfico

SEVILLA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP-A ha registrado una proposición no de ley para su debate en el Pleno del Parlamento en la que reclama al Gobierno central que abandone la "desidia" y tome medidas contra el narcotráfico en Andalucía.

En la iniciativa, se pide al Parlamento que exprese su rechazo a "la actitud de desidia del Ministerio del Interior para luchar eficazmente contra la criminalidad y el narcotráfico en Andalucía, lo que está provocando mayor deterioro de los niveles de seguridad ciudadana y orden público, así como una situación de enorme peligrosidad para la seguridad e integridad física de los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

Asimismo, se pide que la Cámara exprese su "reconocimiento, gratitud y apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y comparte la lógica indignación expresada ante el abandono y olvido que están sufriendo por parte del Gobierno de España, así como por los incumplimientos y demoras flagrantes en relación con la necesidad urgente de mejoras laborales y salariales, de aumentar la dotación de medios materiales, personales y tecnológicos que les permitan combatir la delincuencia y el narcotráfico de manera segura y eficaz".

El PP-A reclama en la iniciativa que el Gobierno central apruebe, "previo diálogo y acuerdo con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, un plan de refuerzo policial y legislativo a favor de aquellas, que contemple, al menos, las mejoras laborales y salariales, sin las cuales siguen estando en una clara e injusta situación de discriminación con respecto a las policías autonómicas".

Otra demanda al Ejecutivo nacional es la dotación de medios personales, materiales y tecnológicos, así como instrumentos normativos que garanticen la seguridad jurídica de estos servidores públicos en el desempeño de su trabajo y fortalezca el principio de autoridad de nuestros efectivos.

Además, el PP-A reclama al Gobierno central que proceda, "sin más demora, al reconocimiento como profesión de riesgo de la Policía Nacional y la Guardia Civil, como prueba de su vocación de servicio, su sacrificio permanente y su gran profesionalidad en el desempeño de su labor".