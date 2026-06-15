PP-A garantiza un "diálogo" en "esta semana" con Vox "serio, riguroso y solvente"

Archivo - La vicesecretaria de Salud e Igualdad del PP-A, Beatriz Jurado (Fotografía de Archivo) - PP ANDALUZ - Archivo

SEVILLA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PP-A ha garantizado este lunes que desarrollará un diálogo durante "esta semana" con Vox "serio, riguroso y solvente".

Así se ha pronunciado en rueda de prensa en Sevilla la vicesecretaria de Salud e Igualdad del PP-A, Beatriz Jurado, ha manifestado que el objetivo que tiene el presidente en funciones de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, es que Andalucía "siga contando en el futuro próximo con un gobierno justo y que ponga los intereses de los andaluces por encima de cualquier otro".

Ha manifestado que hay es un "grupo de trabajo que está de manera solvente y rigurosa trabajando en esos parámetros" y, en "esta semana, de manera tranquila y sosegada se van a analizar cuáles son las posturas de ambas formaciones y el punto al que tenemos que llegar".

Jurado ha señalado que el PP-A tiene plena confianza en la "responsabilidad" que tiene que ejercer y en el objetivo de Juanma Moreno de "seguir trabajando por los intereses de los andaluces que es lo que nos mueve, lo que nos ha movido y lo que nos moverá en el futuro".