El PP de Granada alerta del "insostenible incremento de la ocupación", con un 86% más de casos en los últimos siete años

GRANADA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP ha alertado sobre la "insostenible situación de la ocupación en Granada", después de conocer el incremento de casos en un 86,73% en los últimos siete años, lo que coloca a la provincia a la cabeza de las cifras de Andalucía, en la que la media apenas llega al 10%.

Son las cifras ofrecidas por la formación en una nota de prensa en la que la portavoz del PP de Granada, Lourdes Ramírez, ha afirmado que "los datos son muy preocupantes" y demuestran que la okupación "campa a sus anchas" en la provincia porque "el Gobierno de Sánchez ha abandonado a los propietarios y ha blindado a los okupas".

Asimismo, Ramírez ha concretado las propuestas del PP para combatir la okupación, como el desalojo en un plazo máximo de 24 horas desde la denuncia, y ha subrayado que "no podemos permitir que quien irrumpe ilegalmente en una vivienda tenga más protección que quien la ha adquirido con mucho esfuerzo".

Así lo ha comunicado el PP provincial, que también propone "reforzar el papel de las comunidades de propietarios para que puedan denunciar la okupación en nombre del afectado" y endurecer las penas "para quienes reincidan en este tipo de delitos".

En relación, la portavoz ha agregado que la ley "debe estar del lado de los ciudadanos", y no de "quienes vulneran sus derechos con total impunidad", así como ha recriminado que Granada pague "el precio de la inacción socialista", y ha señalado como "cómplice" a Sánchez por esta "crisis sin precedentes" al no impulsar "reformas legislativas que frenen la okupación" y por "ignorar las demandas de los ayuntamientos y comunidades autónomas".

De esta forma, Ramírez ha estimado que el Gobierno debe adoptar medidas para "proteger a los propietarios, restaurar la legalidad y evitar que la okupación se convierta en la norma y no la excepción", puesto que los granadinos "tienen derecho a disfrutar de su vivienda sin miedo ni amenazas".