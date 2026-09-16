El PP de Granada convoca su XVI Congreso Provincial para el 7 de noviembre

El PP de Granada ha convocado este martes su XVI Congreso Provincial, que se celebrará el próximo 7 de noviembre y en el que será elegido el presidente de los 'populares' granadinos para los próximos años, cargo que actualmente ocupa Francis Rodríguez - PP GRANADA

GRANADA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Granada ha convocado este martes su XVI Congreso Provincial, que se celebrará el próximo 7 de noviembre y en el que será elegido el presidente de los 'populares' granadinos para los próximos años, cargo que actualmente ostenta Francis Rodríguez.

Según informan desde el PP en un comunicado, la convocatoria ha sido aprobada en la mañana de este miércoles por la Junta Directiva Provincial del PP de Granada, que ha dado así inicio al proceso congresual y ha acordado también la constitución de la Comisión Organizadora del Congreso (COC), que estará presidida por el alcalde de Santa Fe, Juan Cobo.

La Comisión Organizadora será la encargada de coordinar y velar por el correcto desarrollo de todo el proceso hasta la celebración del Congreso. A partir de ahora, y conforme al calendario establecido y al Reglamento Marco de Congresos del PP, se abrirán las distintas fases para la presentación de candidaturas a la Presidencia provincial y de los correspondientes avales, así como el proceso para la elección de los compromisarios que representarán a los afiliados en el XVI Congreso Provincial.

El proceso congresual culminará el próximo 7 de noviembre con la celebración del XVI Congreso Provincial, en el que los compromisarios elegirán la Presidencia provincial y los órganos de dirección del Partido Popular de Granada para la nueva etapa.