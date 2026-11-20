El PP de Granada pone en valor el Pacto Nacional de Feijóo para potenciar la ganadería y garantizar su futuro - PP GRANADA

GOR (GRANADA), 20 (EUROPA PRESS)

El Partido Popular de Granada ha puesto en valor el potencial de la ganadería y la necesidad de dar respuesta a las dificultades que afrontan los profesionales del sector primario para lo que defienden el Pacto Nacional que propone su partido.

El presidente provincial de la formación, Francis Rodríguez, y el cabeza de lista al Congreso de los Diputados, Jorge Saavedra, han visitado una explotación agroganadera en Gor para conocer de primera mano las necesidades de los profesionales que desarrollan una actividad fundamental para la economía y el futuro del medio rural en Granada.

Rodríguez ha destacado el esfuerzo de los ganaderos de la provincia, que afrontan el encarecimiento de la producción, una creciente presión sobre sus explotaciones y numerosas exigencias administrativas.

"Tenemos un sector ganadero con un enorme potencial, con personas que emprenden, que trabajan cada día para sacar adelante sus explotaciones y necesitan soluciones para poder desarrollar su actividad con garantías", ha señalado.

En este punto, ha reivindicado el Pacto Nacional por la Agricultura, la Ganadería, la Pesca y los Montes anunciado por Alberto Núñez Feijóo, una propuesta que contempla la participación de los profesionales del sector y de las administraciones para afrontar los retos del medio rural.

Rodríguez ha señalado que esta iniciativa se enmarca en el Libro Blanco para el futuro rural de España y recoge medidas dirigidas a mejorar las condiciones en las que trabajan agricultores y ganaderos.

"El presidente Feijóo ha puesto sobre la mesa un proyecto que escucha al sector primario y que entiende la importancia de nuestros pueblos", ha apuntado. Para Rodríguez, "necesitamos una política que acompañe a los ganaderos, que facilite su trabajo y que reconozca el esfuerzo de quienes crean riqueza, cuidan nuestro medio rural y fijan población en nuestra provincia".

En este sentido, ha defendido "la necesidad de aliviar la presión fiscal, simplificar los procedimientos administrativos y favorecer las inversiones en el rural, algo que no ha ocurrido en los últimos ocho años", ha afirmado.

El presidente provincial ha incidido en que "la ganadería necesita estabilidad y medidas adaptadas a las particularidades de sus explotaciones, especialmente en territorios donde constituye una de las principales actividades económicas".

"Defender nuestra ganadería es defender también el empleo, la actividad económica y las oportunidades de nuestros pueblos: Granada necesita un Gobierno que tenga en cuenta la realidad del medio rural y que trabaje de la mano de sus profesionales para garantizar su futuro", ha señalado.

Por su parte, el cabeza de lista del PP de Granada al Congreso de los Diputados, Jorge Saavedra, ha señalado que "los ganaderos de Granada cuidan nuestros montes, mantienen vivos nuestros pueblos y ponen en la mesa productos de primera, y merecen un Gobierno que esté a su lado y no en su contra".

El candidato 'popular' se ha comprometido a llevar a Madrid, con Feijóo como presidente, una reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria hecha con el sector para que el ganadero conozca los costes y márgenes y no venda por debajo de lo que le cuesta producir, así como planes que aseguren el suministro de piensos y un seguro de ingresos frente a las crisis de precios.

Saavedra ha reivindicado el papel de la ganadería extensiva en la prevención de incendios y ha anunciado que el ganadero que cuide el monte y beneficie al medioambiente tendrá ingresos extra por ello.

Ha subrayado que "no puede ser que se exija a nuestros ganaderos lo que no se exige a la carne que viene de fuera" y ha apostado por el relevo generacional en las explotaciones, con el cobro por adelantado de hasta el 70% de la ayuda de la PAC a la incorporación de jóvenes. Un sistema de sustitución para que el ganadero pueda tener bajas y descansos y apoyo a quien se jubile para que traspase su explotación. "Con el cambio, la ganadería granadina volverá a tener futuro", ha finalizado.