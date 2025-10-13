El PP de Granada destaca la labor de la Diputación para captar más de 52 millones en fondos europeos para 84 municipios

GRANADA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha celebrado la inversión de más de 52 millones de euros que permitirán desarrollar 71 proyectos en 84 municipios de la provincia de Granada a través de fondos europeos Feder. El vicesecretario de Política Municipal, Antonio Narváez, ha subrayado que la institución provincial asume íntegramente la financiación que corresponde a los ayuntamientos, que no tendrán que aportar recursos propios y ha destacado asimismo el intenso trabajo previo realizado mano a mano con los ayuntamientos para que hoy sea una realidad.

"Esta inversión histórica va a impulsar proyectos transformadores en la provincia gracias al compromiso de la Diputación de Granada y nuestro presidente Francis Rodríguez", ha afirmado el vicesecretario popular, quien ha puesto el acento en que seis de los nueve planes presentados han recibido financiación europea, señala la formación política en un comunicado.

Narváez ha recordado que el 85% de la inversión, 44,8 millones de euros, procede de los fondos Feder, mientras que el 15% restante, cercana a los 8 millones de euros, será asumido por la Diputación, "lo que garantiza que ningún municipio quede excluido por motivos económicos". Los proyectos abarcan comarcas como el Poniente Granadino, la Costa, la Alpujarra, el Área Metropolitana, Guadix y Los Montes Occidentales, "con iniciativas que contribuirán a fijar población, dinamizar la economía local y poner en valor el patrimonio natural y cultural de Granada".

"Este hito es la prueba de que la Diputación del Cambio continúa trabajando intensamente para crear oportunidades en todos los rincones de la provincia y seguir construyendo una Granada llena de vida", ha concluido Narváez.