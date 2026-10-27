El PP de Granada dice que la Alpujarra "ha sufrido engaños de Pedro Sánchez y el abandono del Gobierno de España"

Los candidatos del PP de Granada al Congreso, Jorge Saavedra y Lourdes Ramírez, acompañados por el alcalde de Órgiva, Raúl Orellana, han participado en una mesa informativa para trasladar a los vecinos de este municipio las propuestas del partido. - PP GRANADA

ÓRGIVA (GRANADA), 27 (EUROPA PRESS)

Los candidatos del PP de Granada al Congreso de los Diputados, Jorge Saavedra y Lourdes Ramírez, acompañados por el alcalde de Órgiva, Raúl Orellana, han participado en una mesa informativa para trasladar a los vecinos de este municipio las propuestas del Partido Popular. Allí, Saavedra ha dicho que "la Alpujarra ha sufrido el cierre de cuarteles de la Guardia Civil" y ha criticado la "falta de respuesta" del Gobierno de España ante las necesidades de seguridad de los municipios de esa comarca.

Así, ha puesto como ejemplo el caso de Murtas, donde, según ha dicho, "dijeron que cerraban el cuartel por reformas y lo dejaron cerrado", una situación que, según denuncia, evidencia el abandono de los municipios rurales.

El candidato 'popular' ha reprochado al PSOE de Granada que haya permanecido "callado" ante esta situación y que "no haya sido capaz de defender a sus vecinos frente a la pérdida de servicios y la falta de seguridad".

Saavedra ha lanzado un mensaje al exsubdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, y al exdelegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, y los ha invitado a que "vengan a la Alpujarra a explicar a sus vecinos qué ha pasado con los cuarteles de la Guardia Civil".

"La Alpujarra necesita inversiones reales del Gobierno de España" para combatir la despoblación, mejorar los servicios y garantizar oportunidades a quienes viven en los municipios de la comarca", ha dicho Saavedra, quien "frente a la falta de respuesta" del Ejecutivo central, ha destacado la apuesta de la Diputación de Granada por el reto demográfico, con un área específica y actuaciones dirigidas a apoyar a los municipios y afrontar la despoblación.