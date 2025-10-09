El PP de Granada exige al Gobierno que "confirme su compromiso real con la autovía A-81"

GRANADA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Infraestructuras del PP de Granada, José Ramón Jiménez, ha calificado el anuncio del Gobierno de Pedro Sánchez sobre un "supuesto intento de acondicionamiento de apenas 13 kilómetros" de la N-432 Granada-Córdoba como "una manera de esquivar y de dar una patada hacia delante para intentar confundir y hacer creer lo que no es" y le ha pedido que "confirme su compromiso real con la autovía A-81".

Jiménez ha asegurado en una nota de prensa que el Ejecutivo central "está dilatando el proceso de conversión de la actual N-432 en una autovía" y ha denunciado que "no estamos ante una redacción de proyectos ni ante un compromiso firme, sino tan solo ante un estudio informativo que seguirá aplazando la necesidad inminente de mejorar y avanzar con la ejecución real de la autovía tal y como el PP y nuestro presidente Francis Rodríguez llevan exigiendo desde hace años".

En este sentido, el dirigente popular ha reclamado un pronunciamiento expreso del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, así como del PSOE de Granada, de su delegado del Gobierno en Andalucía y del secretario general de los socialistas granadinos, Pedro Fernández, "para que aclaren si realmente apuestan o no por la autovía A-81".

Jiménez ha explicado que el presidente provincial del PP, Francis Rodríguez, "ya ha encabezado varios encuentros tanto en Jaén como en Córdoba y Badajoz para reclamar al Gobierno de Sánchez un compromiso presupuestario firme". Asimismo, ha lamentado "la negativa del presidente de la Diputación de Jaén esta misma semana a la invitación del presidente de la Diputación de Granada para, entre otras cuestiones, abordar el futuro de esta infraestructura de manera bilateral".

"Queremos que quede claro que exigimos la ejecución de la A-81, que sea una realidad y que se presupuesten ya las partidas necesarias para ello. Esta autovía generará importantes sinergias culturales, turísticas e incluso patrimoniales, pero sobre todo contribuirá a reducir el alto índice de siniestralidad que registra actualmente la N-432".

Por último, el dirigente popular ha insistido en que "es necesario presupuestar la A-81 y apostar realmente por la vertebración del territorio sin más engaños ni anuncios vacíos".