El PP de Granada exige al Gobierno más examinadores de Tráfico para acabar con el "colapso" de las autoescuelas

La portavoz del Partido Popular de Granada, Lourdes Ramírez, en una reunión con el presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Granada, José Blas Valero. - PP DE GRANADA

GRANADA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Partido Popular de Granada, Lourdes Ramírez, ha exigido al Gobierno de España que refuerce la plantilla de examinadores de la Jefatura Provincial de Tráfico para poner fin al "colapso" del sistema de exámenes prácticos que está provocando esperas de hasta seis meses para obtener el permiso de conducir en la provincia.

En una nota remitida por la formación, Ramírez ha mantenido una reunión con el presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Granada, José Blas Valero, quien ha trasladado "la preocupación de un sector que lleva años reclamando una solución definitiva a un problema que afecta a miles de alumnos y empresas que prestan un servicio esencial".

"Conseguir el permiso de conducir se ha convertido en una auténtica pesadilla para los granadinos", ha apuntado la portavoz popular. Según los datos trasladados por la Asociación Provincial de Autoescuelas de Granada, "la provincia cerró el mes de junio con 18 examinadores en plantilla, de los cuales actualmente siete están de baja, cuando serían necesarios al menos 24".

"El problema es aún mayor durante los meses de verano", ha advertido Ramírez. "En la segunda quincena de agosto, coincidiendo con el periodo vacacional, Granada podría quedarse con tan solo tres examinadores para atender a los más de 15.000 alumnos granadinos que están a la espera de realizar la prueba práctica según informa la APAG".

Al hilo, Ramírez ha precisado que esta situación "no solo afecta a quienes esperan obtener el permiso de conducir". "Cada mes de retraso supone un perjuicio para los jóvenes que necesitan el carnet para incorporarse al mercado laboral, para las familias que deben asumir el coste de más clases prácticas y unas autoescuelas que están pagando las consecuencias de la inacción del Gobierno".

En contexto, según la formación, actualmente más de 80.000 alumnos permanecen a la espera de realizar el examen práctico en Andalucía y más de 360.000 en toda España. En este sentido, el Grupo Parlamentario Popular ya ha registrado una iniciativa en el Congreso de los Diputados para reclamar la cobertura inmediata de todas las plazas vacantes, el incremento de la plantilla de examinadores y personal administrativo y la puesta en marcha de un plan estable que permita acabar con los retrasos que sufren miles de aspirantes.

"El Gobierno debe actuar de inmediato para garantizar que los granadinos puedan obtener su permiso de conducir en unos plazos razonables y que las autoescuelas puedan desarrollar su trabajo con normalidad", ha concluido Ramírez.