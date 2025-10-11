El PP de Granada exige al Gobierno la restitución de las compensaciones por los retrasos en Renfe

GRANADA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP de Granada ha recriminado el "grave retroceso" en los derechos de los usuarios del transporte ferroviario por la eliminación del sistema de compensaciones por retrasos en los trenes de Alta Velocidad y Larga Distancia en el pasado julio de 2024, y ha exigido al Gobierno que devuelva a los ciudadanos el "derecho a indemnización por impuntualidad en el transporte".

Según ha informado la formación en una nota, el grupo parlamentario popular ha instado a recuperar "de forma inmediata" las indemnizaciones del 50% y del 100% del importe del billete en caso de retrasos de quince y 30 minutos, respectivamente.

El diputado nacional Carlos Rojas ha declarado que su partido exige la "recuperación inmediata" de los compromisos de puntualidad "que durante años situaron a nuestro país a la vanguardia del transporte europeo".

Asimismo, Rojas ha afirmado que "el Gobierno de Sánchez ha decidido hacer caja a costa de los ciudadanos eliminando un derecho y una compensación justa por un servicio deficiente", y ha concretado que Granada es "una de las provincias más perjudicadas" por la "nefasta" gestión del Gobierno en materia ferroviaria "con retrasos y cancelaciones constantes a costa de los ciudadanos".

El diputado ha lamentado la "política marcada por el caos, las incidencias y la falta de responsabilidad" que ha provocado que Renfe pase de registrar un 84% de puntualidad en 2022 "a apenas un 63% en el verano de 2025".

La supresión de las devoluciones por retrasos es el "reflejo de un modelo que penaliza al viajero por la incompetencia de quienes deberían garantizar un servicio público de calidad", ha finalizado el parlamentario del PP.