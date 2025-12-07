El PP de Granada exige transparencia sobre la situación real de las viviendas de la Sareb en la provincia de Granada

La senadora por Madrid y coordinadora nacional de Vivienda del PP, Paloma Martín, junto al senaor electo por Granada Vicente Azpitarte - PP DE GRANADA

GRANADA 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PP ha registrado en el Senado una batería de preguntas para exigir al Gobierno que aclare la situación real de las viviendas de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) ubicadas en la provincia de Granada que están en proceso de transferencia a la nueva empresa pública de vivienda.

Los senadores electos por Granada Vicente Azpitarte, Joaquín Camacho y Eva Martín, junto a la senadora autonómica Inmaculada Hernández, y la senadora por Madrid y coordinadora nacional de Vivienda del PP, Paloma Martín, han registrado esta petición en la Cámara Alta.

En ella, solicitan información sobre cuántas viviendas de la Sareb en la provincia de Granada, actualmente en proceso de transferencia, se encuentran libres de okupas; cuántas están siendo utilizadas por inquilinos que pagan sus rentas y cumplen con sus obligaciones contractuales y cuántas permanecen vacías y en condiciones de ser habitadas, según recoge el partido en un comunicado.

"La situación de la vivienda en España, y en Granada en particular, es consecuencia directa de la falta de gestión del Gobierno", ha subrayado Paloma Martín, quien recuerda que "llevamos siete años de fracaso absoluto en materia de vivienda, no hay casas para alquilar y los precios son prohibitivos". Martín insiste en que el Ejecutivo "es uno de los grandes propietarios de suelo y vivienda, y queremos saber qué hace con ellas".

En esta línea, el senador granadino Vicente Azpitarte, también miembro del Comité Ejecutivo Nacional del PP, ha recalcado que "Granada no puede seguir atrapada en la opacidad del Gobierno. Hablamos de viviendas públicas que deberían estar ofreciendo oportunidades reales a las familias granadinas y no convertirse en otro ejemplo más de descontrol y desgobierno". Asimismo, advierte de que la provincia "necesita respuestas inmediatas y medidas concretas, no"más anuncios vacíos ni propaganda".

Ambos dirigentes destacan que la información relativa a la Sareb es esencial para evaluar el alcance real de las políticas de vivienda, y critican que en siete años "lo único que ofrece Sánchez es propaganda, agravando la situación de muchas familias y frenando los proyectos de futuro de los jóvenes", ha dicho Martín.

Azpitarte, por su parte, ha subrayado que esta situación tiene un impacto directo en la provincia y considera "urgente que el Gobierno deje de esconder la realidad y ponga estos inmuebles a disposición de quienes los necesitan".

"La transparencia es el primer paso para desbloquear un parque público de vivienda que, bien gestionado, podría aliviar la presión habitacional en numerosos municipios de la provincia", ha concluido el senador granadino.