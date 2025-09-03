PP de Granada inicia el curso político "sin polémicas estériles" y exige al Gobierno cesar "el abandono a la provincia"

HUÉTOR TÁJAR (GRANADA), 3 (EUROPA PRESS)

El PP de Granada ha celebrado en la tarde de este miércoles el arranque del curso político en la localidad de Huétor Tájar asegurando que afronta este curso político "con la maquinaria a punto, trabajando sin polémicas estériles, pero con la firme exigencia al Gobierno de España de que cese el abandono a la provincia".

Así lo ha expuesto el presidente del PP provincial, Francis Rodríguez, en este acto que ha sido clausurado por los secretarios generales del PP y del PP-A, Miguel Tellado y Antonio Repullo, respectivamente. La cita que se ha desarrollado en el Centro de Interpretación Torre de la Alquería de la localidad ha reunido a diferentes cargos públicos y militantes de la formación en la provincia.

Durante la clausura, el presidente granadino ha destacado la importancia de que Granada cuente en este inicio de curso con referentes del partido a nivel autonómico y nacional. "Es un orgullo que Granada acoja el arranque del curso político con los secretarios generales que este miércoles reafirman su compromiso con la provincia que, lamentablemente, sufre como nunca el abandono del Gobierno de Pedro Sánchez".

En este sentido, ha denunciado que "la parálisis política en España está afectando gravemente a la provincia". "España está en el limbo, sin estabilidad en el Congreso, sin capacidad de aprobar leyes y sin Presupuestos Generales del Estado; lo que condiciona no solo la inversión estatal, sino también la gestión diaria de los ayuntamientos", ha subrayado.

Al hilo de lo anterior, ha hecho hincapié en que "Granada necesita un Gobierno serio y un presidente capaz como Alberto Núñez Feijóo con experiencia de gestión acreditada y que ha demostrado que se puede gobernar desde el sentido común y pensando siempre en el bienestar de todos los ciudadanos y no de solo unos pocos".

Así, Rodríguez ha manifestado que "Granada no puede seguir siendo de segunda en infraestructuras ferroviarias, en carreteras y en proyectos estratégicos". Ante ello, ha denunciado el estado de la red viaria, "el déficit en las conexiones y la falta de compromiso con proyectos como las canalizaciones de Rules, la A81 o la ejecución en su totalidad de los espigones". "Por mucho que Granada tenga playas espectaculares, Sierra Nevada, turismo rural y patrimonial de primer nivel, si no hay inversión y planificación, no se puede ser competitivos", ha lamentado.

Frente a ello, el presidente granadino ha puesto en valor la gestión del PP en Andalucía y en la provincia. "Con el presidente de la Junta, Juanma Moreno, se ha dado la vuelta a Andalucía", ha destacado, al tiempo que ha valorado que "actualmente la comunidad andaluza es referente en políticas sociales, empleo y oportunidades, cuando antes era noticia diaria por la corrupción". "Y en Granada, se está siendo testigos de este cambio", ha apostillado.

Entre otras cuestiones, ha señalado la licitación para la mejora integral de la carretera de Sierra Nevada o el avance de las obras del metropolitano. Asimismo, ha remarcado la fuerza del PP en la provincia gracias a "la confianza depositada por los granadinos en las últimas cuatro convocatorias electorales, donde el PP de Granada ha hecho historia". Una confianza que ha pedido a los diferentes responsables públicos revalidar con el trabajo diario al frente de las instituciones "donde se va a seguir dando respuesta a las demandas de los vecinos para que Granada avance sin dejar a nadie atrás".

A este aspecto, ha subrayado que "el PP granadino está preparado y con la maquinaria engrasada ante un eventual y necesario adelanto electoral que dé la voz a los ciudadanos para que el Gobierno de España se convierta en el Gobierno de todos los españoles y no solo de unos pocos".

"El PP de Granada está en forma, preparado y unido para afrontar cualquier cita electoral que pueda venir", ha asegurado, destacando que el PP cuenta con "un proyecto sólido, con un partido implantado en todo el territorio y con la ilusión de seguir construyendo futuro para la provincia".

El encuentro, que han clausurado junto a Rodríguez los secretarios generales del Partido Popular y del PP-A, ha contado también con la intervención del portavoz local, Esteban Ruiz; el secretario general del PP de Granada, Jorge Saavedra; la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, y la coordinadora de Fomento del PP de Andalucía, Rocío Díaz.