El PP de Granada lamenta una pintada en su sede acusándolo de "progenocida" en el inicio de la huelga por Palestina

Pintada con la que ha amanecido la sede del PP de Granada, en la calle Andrés Segovia - PP

GRANADA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La sede provincial del PP en Granada ha amanecido este miércoles, cuando hay convocados paros en solidaridad con Palestina, con la pintada que acusa a este partido de ser un "progenocida", unos hechos que la dirección provincial ha lamentado.

En su cuenta oficial en la red social X, en un mensaje donde ha divulgado una imagen de este acto vandálico acaecido en la madrugada, consultado por Europa Press, el PP de Granada ha lamentado "profundamente el ataque" incidiendo en que "esto no es libertad de expresión" ni "democracia" sino "intolerancia y odio". "Nuestra respuesta será siempre la defensa de la paz, la libertad y el respeto", han añadido en el mismo mensaje los populares.

Ha sido en una jornada en que a las 12,00 horas salía desde Triunfo, en el centro de Granada, una manifestación organizada en el marco de una jornada de huelga general por Palestina con el apoyo de, entre otros, los sindicatos CGT y SAT.

Han participado unas 3.000 personas según los datos facilitados por la Policía Nacional a través de la Subdelegación del Gobierno. Desde la Universidad de Granada en la mañana de este miércoles se informaba a su vez a Europa Press de que la jornada había comenzado sin incidentes, con encierros desde la noche de este pasado martes con un centenar de personas en Filosofía y Letras y otras tantas en Bellas Artes.

La jornada ha transcurrido con normalidad, con piquetes informativos realizando su labor sin incidencias, y sin suspensión de clases si bien en estas dos facultades hubo faltas notables de alumnos. Cerca de 200 personas se han manifestado en la puerta del Hospital Real, sede del Rectorado, también según las fuentes consultadas en la institución académica granadina.

UGT y CCOO, que han participado en esta y otras concentraciones como la desarrollada en Mondragones, sede administrativa del Ayuntamiento, con motivo del paro parcial de dos horas, convocado por ambos sindicatos en todo el país, han mostrado su apoyo al pueblo palestino.

En la entrada de la Delegación Territorial de Empleo de la Junta en Granada, han acudido también ambos sindicatos, que han valorado a través de sus secretarios generales en la provincia, Daniel Mesa, de CCOO, y Luis Miguel Gutiérrez, de UGT, la importancia de esta "jornada de lucha".