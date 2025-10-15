Trabajan para identificar a los autores del teñido de rojo del agua de la Fuente de las Batallas

Archivo - Imagen de archivo de la Fuente de las Batallas - AYUNTAMIENTO - Archivo

GRANADA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada trabaja para identificar a los responsables del teñido de rojo del agua de la Fuente de las Batallas, en el centro de esta ciudad andaluza, unos hechos que ha lamentado la alcaldesa, Marifrán Carazo.

A través de su perfil en la red social X, en un mensaje, consultado por Europa Press, acompañado de un video en que se puede ver el agua de la fuente teñida de rojo, Carazo ha indicado que "no es de recibo que se causen daños al patrimonio artístico" de la ciudad.

"Manifestarse es un derecho, pero deteriorar lo que pertenece a todos no lo es", ha añadido Carazo, anunciando a su vez que han comenzado "las labores de limpieza y reparación", y que se tabajará para "identificar a los responsables".