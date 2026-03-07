PP de Granada mantiene un encuentro con la Asociación de Mujeres de Riofrío sobre las necesidades del entorno rural

Encuentro del PP de Granada con la Asociación de Mujeres de Riofrío - PP GRANADA

RIOFRÍO (GRANADA), 7 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Estudios y Programas del PP de Granada, Gonzalo Mochón, ha mantenido un encuentro de trabajo con la Asociación de Mujeres Misericordia de Riofrío, con el objetivo de conocer de primera mano las necesidades e inquietudes de las mujeres del entorno rural de Loja y su comarca.

La reunión se enmarca en la línea de colaboración con colectivos locales e impulso de propuestas en favor de la calidad de vida en las zonas rurales, según ha indicado el partido en una nota.

Mochón ha destacado la labor que desarrolla esta asociación, integrada por alrededor de cuarenta mujeres, y ha agradecido a su presidenta, María Dolores Cuberos, su disposición.

Durante el encuentro se abordaron cuestiones relacionadas con la formación, la movilidad, la atención sanitaria, la seguridad, el acceso a recursos y la sostenibilidad económica del territorio.

El encuentro ha contado con la participación del concejal de Igualdad del Ayuntamiento de Loja, Antonio Gómez, y el concejal del Ayuntamiento de Granada, Raúl Fernández, quienes pudieron conocer de primera mano las demandas planteadas por las mujeres de Riofrío y su entorno.

El vicesecretario ha destacado la importancia de la comunicación entre los núcleos rurales, el emprendimiento femenino o medidas que contribuyan a fijar población, entre otros asuntos.

Mochón ha señalado que "la escucha activa y el diálogo con quienes viven y trabajan en el territorio son esenciales para diseñar propuestas útiles y concretas". Asimismo, ha puesto en valor el potencial natural y económico de Riofrío, "un enclave singular por su riqueza ambiental, su tradición vinculada al agua y el reconocimiento como cuna del caviar español".

"Este tipo de encuentros permiten avanzar en estrategias que respondan a las necesidades reales de la población rural, especialmente de las mujeres, indispensables para el futuro y la cohesión del territorio", ha concluido.