El PP de Granada nombra a Luis Sousa como nuevo candidato a la alcaldía de Otura

El candidato a la alcaldía de Otura (Granada), Luis Sousa. - PP DE GRANADA
OTURA (GRANADA), 6 (EUROPA PRESS)
El Partido Popular ha presentado este domingo 6 a Luis Sousa como candidato a la alcaldía de Otura (Grabada), con "la mirada puesta en ofrecer a los vecinos un proyecto de cambio para dar respuesta a los numerosos retos que afronta el municipio". Así, Sousa ha asegurado que "Otura necesita un cambio y el PP cuenta con la ilusión y el equipo para liderarlo".
Según ha concretado la formación en una nota, durante el acto, que ha contado con la participación del presidente del PP de Granada, Francis Rodríguez, y del secretario general, Jorge Saavedra, el candidato popular ha trasladado su compromiso de "trabajar con cercanía y escuchar a los vecinos para construir un proyecto que responda a las necesidades reales de Otura".
"Asumo este reto con muchas ganas e ilusión y una enorme responsabilidad. Quiero ser el próximo alcalde porque nuestro pueblo está pidiendo un cambio urgente", ha apuntado Sousa. En este sentido, ha puesto el acento en "situar a Otura en el lugar que merece, aprovechar todas sus posibilidades y afrontar con ambición una nueva etapa para que nuestro municipio avance y despegue".
Asimismo, el candidato popular ha señalado que "la etapa de Nazario Montes está agotada y Otura necesita otra manera de gobernar y de gestionar para poder desarrollar todo su potencial". Sousa ha destacado que cuenta con "un equipo preparado, formado por personas comprometidas y con muchas ganas de trabajar".
Por su parte, el presidente del PP de Granada, Francis Rodríguez, ha respaldado la candidatura de Luis Sousa, "el mejor candidato, que representa la ilusión y el empuje que necesita su pueblo", ha señalado. "Otura tiene futuro y tiene muchas posibilidades, y Luis y su equipo van a dar todo por este proyecto", ha añadido.
"Vamos a trabajar para hacer realidad ese cambio tan necesario para los otureños, tenemos un gran candidato, tenemos equipo y tenemos proyecto", ha concluido Francis Rodríguez.