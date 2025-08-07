El PP de Granada pone en valor las inversiones de la Junta de Andalucía en las comarcas de Baza y Huéscar

GRANADA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario andaluz del PP por Granada Mariano García Castillo ha subrayado "el compromiso firme" del Gobierno andaluz de Juanma Moreno con las comarcas de Baza y Huéscar y ha destacado que "la Junta de Andalucía está demostrando con hechos su apuesta por el desarrollo integral del Altiplano granadino".

En una nota, García ha valorado especialmente el incremento de las aportaciones autonómicas en programas clave como la Patrica, los planes de empleo para jóvenes y desempleados --entre ellos la 'Iniciativa Joven Ahora'-- y los Planes de Fomento del Empleo Agrario, "cuya dotación presupuestaria ha alcanzado los 7,48 millones de euros en los últimos ejercicios".

"Estas inversiones no son promesas, son realidades que ya están transformando nuestros municipios", ha afirmado el parlamentario 'popular', quien ha enumerado actuaciones concretas en materia educativa, como las reformas en el CEIP Juan XXIII de Caniles, los institutos La Sagra y Alquivira de Huéscar, José de Mora, Alcrebite y el Conservatorio de Música José Salinas en Baza, así como la mejora de la pista deportiva del CPR Ramón y Cajal en Puebla de Don Fadrique y la Escuela Infantil de Orce.

García ha destacado también el impulso a infraestructuras deportivas, edificios públicos, Protección Civil, bibliotecas municipales, Puntos Vuela (Guadalinfo), programas de eficiencia energética, reparaciones por daños meteorológicos y conservación de carreteras autonómicas.

"Cada inversión responde a una necesidad concreta de nuestros pueblos, y eso demuestra que el Gobierno andaluz escucha y actúa", ha señalado.

En el ámbito del sector primario, el parlamentario ha puesto en valor las ayudas a jóvenes agricultores, los planes de mejora de explotaciones agrícolas y ganaderas, los caminos rurales y las actuaciones del Grupo de Desarrollo Rural del Altiplano de Granada.

También ha resaltado los planes de silvicultura en los Parques Naturales de la Sierra de Baza y de la Sierra de Castril, "una apuesta decidida por la sostenibilidad y la conservación de nuestro entorno".

García ha insistido en que "los planes de empleo y las ayudas a empresas y autónomos son una prioridad para el Gobierno de Juanma Moreno, que trabaja para reducir el paro en los municipios de la Andalucía rural". En este sentido, ha recordado las mejoras realizadas en las sedes judiciales de Huéscar y Baza, así como los planes de sostenibilidad turística que permitirán reforzar la oferta en los municipios del Geoparque de Granada.

Pero, además, ha subrayado que "el 62% del presupuesto de la Junta se destina a sanidad, educación y servicios sociales, lo que refleja claramente que el bienestar de los andaluces está en el centro de la acción política del Gobierno".

García ha lamentado que "los políticos socialistas hayan decidido plegarse ante la discriminación que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, está imponiendo a Andalucía, favoreciendo a Cataluña y País Vasco con privilegios fiscales que nos niegan una financiación justa".